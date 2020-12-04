День ангела — Мария (4 декабря): поздравления и значение имени

4 декабря День ангела отмечают женщины, которые носят самое распространенное имя в мире — Мария.

Значение имени Мария

Считается, что Марии таинственные, предприимчивые, активные и динамичные женщины.

Также представительницы прекрасного пола, которые носят это имя, достаточно критичны, имеют независимый взгляд на вещи.

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Мариям, как воздух, нужно движение и активная деятельность. Для этих женщин особенное место в жизни занимает творчество.

Чтобы вы могли поздравить своих подруг и родных, Факты ICTV создали поздравления в открытках и СМС с Днем ангела Марии.

Ты – радость в нашей жизни, Мария! Я искренне поздравляю тебя с Днем ангела и желаю, чтобы каждый день у тебя были радость, воодушевление, красота, здоровье и силы для новых свершений и приключений!

Машенька, поздравляю тебя и хочу пожелать, чтобы каждый день твоей жизни задавал ритм счастья и веселья, чтобы каждая твоя идея была залогом большого успеха и процветания. Мария, пусть твое сердце безустанно верит в чудо, и это чудо пусть непременно происходит с тобой.

Искренне поздравляю с Днем Ангела, Мария! Пусть жизнь твоя будет яркой и красивой, пусть ангел-хранитель принесет тебе все самое лучшее – крепкое здоровье, осуществление всех мечтаний, успехи в работе и пылкую любовь на всю жизнь!

Маша, будь всегда счастливой,

Бесконечно позитивной,

Обаятельной, цветущей,

Обязательно везучей!

Никогда не огорчайся,

Выше нос и улыбайся!

Пусть тебя удача любит,

И вся жизнь прекрасной будет!

Календарь церковных праздников на 2020 год

Кроме Дня ангела Андрея, в 2020 году немало важных праздников. Чтобы не забыть поздравить друзей с именинами и не пропустить важной даты, смотрите календарь церковных праздников на 2020 год в материале Фактов ICTV.