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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

До Нового года — 27 дней: Google обновил праздничный дудл

Google представил обновленный праздничный дудл, который посвятил Новому году.

Новогодние праздники с детства были главным символом зимней сказки, сладостей и подарков под елкой.

После нажатия на дудл, оформленный яркими гирляндами, Google показывает результаты поиска по запросу Новогодние праздники 2021.

Новогодние праздники 2021: дудл Google

Разработчики дудла в насыщенных цветах украсили каждую букву слова Google новогодними огоньками.

1 декабря Google представил дудл под названием December global holidays — мировые праздники в декабре.

Речь идет о таких праздничные датах, как католическое Рождество (25 декабря), Ханука (10-18 декабря), Кваанзе (26 декабря-1 января) и День подарков (26 декабря).

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