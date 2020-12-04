Гороскоп на неделю, с 7 по 13 декабря 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

7 декабря — середина между затмениями 30 ноября и 14 декабря. Срединная точка — это день отсутствия контроля, многое может искажаться. Также это день перезагрузки, поэтому ваши позитивные мысли очень важны.

В это время получится проработать свое подсознание так, чтобы сезон затмений принес позитивные трансформации в вашу жизнь. Представителям знаков Девы и Стрельца нужно быть очень осторожными. Не время начинать важные дела или принимать серьезные решения, потому что развитие событий, пойдет совершенно непредсказуемо. Результативность начатых в этот период дел может вызывать тревогу.

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Не стоит планировать на 7 декабря авиаперелеты и поездки, лучше сосредоточиться и погрузиться в себя.

Гороскоп для Овнов

Чрезмерная оптимистичность в восприятии мира может привести к неверным решениям. Вероятна неуемная активность во вред себе, переутомление, что может ухудшить состояние здоровья. Появляется склонность разбрасываться возможностями, распылять внимание, невозможность сосредоточиться на чем-то одном. Навязчивость, желание громко заявить о себе в неподходящий момент приводит к потерям важных контактов. Инициатива провоцирует конфликты и вызывает нежелательные последствия.

Гороскоп для Тельцов

Взвинченность, ревность, эгоизм причиняют много неприятностей вам и окружающим. Возобновляются споры по по­воду повторного брака, родственников со стороны супруга, наследства. Финансовые интересы приносят много волнений, вы склонны к преувеличениям, особенно в негативную сторону. Обрести четкое понимание состояния дел и перспективы в материальной сфере практически нереально. Поверить в себя и выйти за рамки при­вычного окружения помогают друзья и единомышленники.

Гороскоп для Близнецов

В этот период присутствует зажатость, стеснительность, неуверенность, появляются сомнения в себе, в чувствах и намерениях партнеров. Из-за поспешных высказываний можете поставить себя и других в неловкое положение. Не принимайте важных решений, еще раз все пересмотрите, откорректируйте. Если вы заняты в торговле, организации праздников и мероприятий, возможно в онлайн-формате, вам повезет – вы привлечете внимание, сможете собрать подходящую публику и обрести популярность. Усиливается потребность в близком общении, эмоциональном контакте.

Гороскоп для Раков

Все тайные проблемы становятся явными, ощущаются последствия от былых ошибок. Не чувствуются границы, сложно остановиться вовремя и правильно оценить риски. Неприятности могут произойти вследствие чрезмерного потворства своим слабостям, из-за поспешных вы­водов или желания перехитрить, обмануть. Постарайтесь устранить все факторы беспокойства, сосредоточьтесь на себе. Это хороший период для развития воображения и творческой деятельности, что может стать фундаментом для воплощения ваших замыслов.

Гороскоп для Львов

Повышенные требования к вашим домашним и переменчивое настроение могут принести вред семейным отношениям, а также разлад с партнерами. Появляется необоснованная ревность, недоверие к любимому человеку, что может стать причиной напряженной обстановки, которая, в конце концов, может привести к расставанию. Кроме того, в этот период появляется склонность к ненужной трате денег. Старайтесь не забывать о работе и своих обязанностях, сосредоточьтесь на профессиональной деятельности, в этот период вы сможете подготовить почву для будущих успехов.

Гороскоп для Дев

Активизируются взаимоотношения с соседями и близкими родственниками, причиной могут стать денежные вопросы. Возможны недоразумения при общении, которое в целом в этот период эмоциональное. Происходят изменения в вашем непосредственном окружении. Велика вероятность стать жертвой неверной информации или заведомо ложной, поэтому лучше никому не верить на слово, а важные ведомости перепроверять самостоятельно.

Гороскоп для Весов

Неделя повышенной конфликтности в семье и личных отношениях, что может затянуться на долгие месяцы. Старайтесь не противопоставлять свои интересы и мнения взглядам своих партнеров, супруга. Возможны даже физические столкновения, битье посуды и все, что к этому прилагается. Будьте внимательны при общении с детьми, так как импульсивность негативно может сказаться на вашем авторитете. Необходимо осознанно подходить к любой ситуации и тенденциям этого периода, в этом случае негативные последствия будут минимальными.

Гороскоп для Скорпионов

Вопросы, которые поднимутся в этот период, касаются вашего влияния и ответственности, распределения ресурсов. Обстоя­тельства складываются удачным образом, вы выделяетесь на фоне своих коллег, производите приятное впечатление на руководство. Главное, не торопитесь немедленно­ разрешать возникающие проблемы и делать выводы, так как поспешные действия могут испортить благоприятные возможности. Подходящее время сменить работу или активно заниматься ее поиском. По­пытки оказать личное влияние на развитие событий оправда­ют ваши ожидания.

Гороскоп для Стрельца

Обстоятельства заставляют вас менять привычное поведение и взаимоотношения с другими людьми. Приходится обращать внимание на мнение окружающих, учиться договариваться, искать компромисс, выстраивать партнерские отношения. Друзья, любимый человек, супруг, бизнес-партнеры и конкуренты требуют вашего внимания. Возможно, раскроются какие-то секреты партнера или конкурента, придет решение по поводу заключения брака или развода, раздела имущества, а может быть произойдут изменения в сфере совместного бизнеса, изменятся сроки действия делового контракта.

Гороскоп для Козерогов

Происходят перемены в трудовой сфере, ежедневные заботы вытесняют другие дела и планы. Потенци­ал этого периода можно описать как на­чало еще одного цикла, когда вам предстоит направить свои усилия в новые сферы. От вас требуются огромные усилия, чтобы уравновесить личную и социальную жизнь. Трудно избежать семейных ссор, сопровождающихся бурными выяснениями отношений. Чтобы избежать конфликтов, всю энергию можно направить на физическую работу или занятия спортом. Ваша социальная жизнь и общественные дела могут способствовать романтическим увлечениям.

Гороскоп для Водолеев

Процесс достижения целей очень не прост – много препятствий со стороны конкурентов, критики в ваш адрес. Может измениться ваше общественное положение, коллектив, широкий круг общения, активность в социуме и интернете. Вы оказываетесь в центре внимания, независимо от того, хотите вы этого или нет. Подходящее время для того, чтобы активно использовать свои старые связи и находить новые. В этот период внедряются новые идеи, происходит активный поиск информации. Есть вероятность, что ваш супруг или деловой партнер полу­чит продвижение по карьере.

Гороскоп для Рыб

Если вам есть что скрывать, то в этот период вряд ли сможете утаить какую-либо информацию. Перемены могут коснуться отношений в семье. Требуется много времени и энергии для решения вопросов в финансовой и деловой сферах. Возможны доходы благодаря сверхурочной работе. В этот период лучше браться за краткосрочные проекты и дела, на долгосрочные у вас может не хватить физических сил и энергии. Период подходит для всего, что связано с профессиональной деятельностью и общественными организациями.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.