Гороскоп на неделю, с 7 по 13 декабря 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).
7 декабря — середина между затмениями 30 ноября и 14 декабря. Срединная точка — это день отсутствия контроля, многое может искажаться. Также это день перезагрузки, поэтому ваши позитивные мысли очень важны.
В это время получится проработать свое подсознание так, чтобы сезон затмений принес позитивные трансформации в вашу жизнь. Представителям знаков Девы и Стрельца нужно быть очень осторожными. Не время начинать важные дела или принимать серьезные решения, потому что развитие событий, пойдет совершенно непредсказуемо. Результативность начатых в этот период дел может вызывать тревогу.
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Не стоит планировать на 7 декабря авиаперелеты и поездки, лучше сосредоточиться и погрузиться в себя.
Гороскоп для Овнов
Чрезмерная оптимистичность в восприятии мира может привести к неверным решениям. Вероятна неуемная активность во вред себе, переутомление, что может ухудшить состояние здоровья. Появляется склонность разбрасываться возможностями, распылять внимание, невозможность сосредоточиться на чем-то одном. Навязчивость, желание громко заявить о себе в неподходящий момент приводит к потерям важных контактов. Инициатива провоцирует конфликты и вызывает нежелательные последствия.
Гороскоп для Тельцов
Взвинченность, ревность, эгоизм причиняют много неприятностей вам и окружающим. Возобновляются споры по поводу повторного брака, родственников со стороны супруга, наследства. Финансовые интересы приносят много волнений, вы склонны к преувеличениям, особенно в негативную сторону. Обрести четкое понимание состояния дел и перспективы в материальной сфере практически нереально. Поверить в себя и выйти за рамки привычного окружения помогают друзья и единомышленники.
Гороскоп для Близнецов
В этот период присутствует зажатость, стеснительность, неуверенность, появляются сомнения в себе, в чувствах и намерениях партнеров. Из-за поспешных высказываний можете поставить себя и других в неловкое положение. Не принимайте важных решений, еще раз все пересмотрите, откорректируйте. Если вы заняты в торговле, организации праздников и мероприятий, возможно в онлайн-формате, вам повезет – вы привлечете внимание, сможете собрать подходящую публику и обрести популярность. Усиливается потребность в близком общении, эмоциональном контакте.
Гороскоп для Раков
Все тайные проблемы становятся явными, ощущаются последствия от былых ошибок. Не чувствуются границы, сложно остановиться вовремя и правильно оценить риски. Неприятности могут произойти вследствие чрезмерного потворства своим слабостям, из-за поспешных выводов или желания перехитрить, обмануть. Постарайтесь устранить все факторы беспокойства, сосредоточьтесь на себе. Это хороший период для развития воображения и творческой деятельности, что может стать фундаментом для воплощения ваших замыслов.
Гороскоп для Львов
Повышенные требования к вашим домашним и переменчивое настроение могут принести вред семейным отношениям, а также разлад с партнерами. Появляется необоснованная ревность, недоверие к любимому человеку, что может стать причиной напряженной обстановки, которая, в конце концов, может привести к расставанию. Кроме того, в этот период появляется склонность к ненужной трате денег. Старайтесь не забывать о работе и своих обязанностях, сосредоточьтесь на профессиональной деятельности, в этот период вы сможете подготовить почву для будущих успехов.
Гороскоп для Дев
Активизируются взаимоотношения с соседями и близкими родственниками, причиной могут стать денежные вопросы. Возможны недоразумения при общении, которое в целом в этот период эмоциональное. Происходят изменения в вашем непосредственном окружении. Велика вероятность стать жертвой неверной информации или заведомо ложной, поэтому лучше никому не верить на слово, а важные ведомости перепроверять самостоятельно.
Гороскоп для Весов
Неделя повышенной конфликтности в семье и личных отношениях, что может затянуться на долгие месяцы. Старайтесь не противопоставлять свои интересы и мнения взглядам своих партнеров, супруга. Возможны даже физические столкновения, битье посуды и все, что к этому прилагается. Будьте внимательны при общении с детьми, так как импульсивность негативно может сказаться на вашем авторитете. Необходимо осознанно подходить к любой ситуации и тенденциям этого периода, в этом случае негативные последствия будут минимальными.
Гороскоп для Скорпионов
Вопросы, которые поднимутся в этот период, касаются вашего влияния и ответственности, распределения ресурсов. Обстоятельства складываются удачным образом, вы выделяетесь на фоне своих коллег, производите приятное впечатление на руководство. Главное, не торопитесь немедленно разрешать возникающие проблемы и делать выводы, так как поспешные действия могут испортить благоприятные возможности. Подходящее время сменить работу или активно заниматься ее поиском. Попытки оказать личное влияние на развитие событий оправдают ваши ожидания.
Гороскоп для Стрельца
Обстоятельства заставляют вас менять привычное поведение и взаимоотношения с другими людьми. Приходится обращать внимание на мнение окружающих, учиться договариваться, искать компромисс, выстраивать партнерские отношения. Друзья, любимый человек, супруг, бизнес-партнеры и конкуренты требуют вашего внимания. Возможно, раскроются какие-то секреты партнера или конкурента, придет решение по поводу заключения брака или развода, раздела имущества, а может быть произойдут изменения в сфере совместного бизнеса, изменятся сроки действия делового контракта.
Гороскоп для Козерогов
Происходят перемены в трудовой сфере, ежедневные заботы вытесняют другие дела и планы. Потенциал этого периода можно описать как начало еще одного цикла, когда вам предстоит направить свои усилия в новые сферы. От вас требуются огромные усилия, чтобы уравновесить личную и социальную жизнь. Трудно избежать семейных ссор, сопровождающихся бурными выяснениями отношений. Чтобы избежать конфликтов, всю энергию можно направить на физическую работу или занятия спортом. Ваша социальная жизнь и общественные дела могут способствовать романтическим увлечениям.
Гороскоп для Водолеев
Процесс достижения целей очень не прост – много препятствий со стороны конкурентов, критики в ваш адрес. Может измениться ваше общественное положение, коллектив, широкий круг общения, активность в социуме и интернете. Вы оказываетесь в центре внимания, независимо от того, хотите вы этого или нет. Подходящее время для того, чтобы активно использовать свои старые связи и находить новые. В этот период внедряются новые идеи, происходит активный поиск информации. Есть вероятность, что ваш супруг или деловой партнер получит продвижение по карьере.
Гороскоп для Рыб
Если вам есть что скрывать, то в этот период вряд ли сможете утаить какую-либо информацию. Перемены могут коснуться отношений в семье. Требуется много времени и энергии для решения вопросов в финансовой и деловой сферах. Возможны доходы благодаря сверхурочной работе. В этот период лучше браться за краткосрочные проекты и дела, на долгосрочные у вас может не хватить физических сил и энергии. Период подходит для всего, что связано с профессиональной деятельностью и общественными организациями.
Любовный гороскоп
Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.
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