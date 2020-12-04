Цвета Нового года 2021 год Быка – интерьер, наряды, украшение елки

2021 год пройдет под знаком белого металлического Быка. По восточному календарю он начнется 12 февраля 2021 года и будет продолжаться до 31 января 2022 года. В каком цвете встретить Новый год и как украсить интерьер дома – смотрите в материале Фактов ICTV.

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Цвета одежды

Покровителем года будет белый Бык, поэтому для встречи праздника астрологи советуют выбирать светлые цвета одежды. Подойдут любые оттенки серебристого, белого, серого, бежевого, голубого, а также пастельные тона.

Важно, чтобы выбранные цвета сочетались между собой – так вы не только создадите стильный образ, но и привлечете гармонию, радость и красоту в новом году.

Астрологи советуют выбирать цвет праздничного наряда в зависимости от ваших целей в новом году. Белый способствует росту доходов и благосостояния семьи, а светло-серый привлечет любовь в вашу жизнь.

А в новогоднюю ночь откажитесь от слишком ярких нарядов. Белый бык не любит кислотные цвета и экстравагантные леопардовые принты. И, конечно, 2021 год нежелательно встречать в красном или алом – эти цвета могут разгневать символ года и привлечь неприятные сюрпризы в вашу жизнь.

Лучшие цвета для знаков зодиака в 2021 году

Выбор цвета для встречи праздника зависит от знака зодиака:

овен – лимонный, желтый;

телец – серебристый, пудровый;

близнецы – белый, бежевый, нежно-голубой;

рак – песочный, металлический;

лев – лимонный, розовый, серебристый, золотой;

дева – кремовый, коричневый;

весы – небесно-голубой, фиалковый, золотистый, бежевый;

скорпион – фиалковый, золотой;

стрелец – серебристый, бежевый, горчичный;

козерог – персиковый, бежевый

водолей – светло-серый, небесно-голубой,

рыбы – золотистый, серебристый.

Цвета интерьера

Далее о том, в каком цвете украсить интерьер к празднику. Астрологи советуют задекорировать ваш дом в изісканной светло-серой, серебристой или молочно-бежевой гамме. Идеально подойдет скандинавский стиль – он легкий, светлый, элегантный.

А вот от ярко-красных и зеленых украшений, которые традиционно ассоциируются с Новым годом и Рождеством, лучше отказаться. Постарайтесь подобрать декор так, чтобы единственным зеленым элементом стала новогодняя елка.

Цвета для украшения елки

Есть универсальное правило для украшения новогодней елки – нужно выбрать основной цвет и добавить немного блеска и ярких красок. На этот раз отдайте предпочтение белому, серебристому, кремовому или нежно-голубому и разбавьте этот оттенок, например, золотом или фиолетовым.

Не стоит вешать на елку все украшения, которые есть в доме. Достаточно одного–двух видов шаров и новогодней гирлянды. Сейчас в тренде моногирлянды, которые светятся одним цветом. Они выглядят стильно и не перегружают композицию.

В заключение добавим, что какие бы цвета для встречи Нового года 2021 вы не выбрали, не забудьте о подарках для ваших близких и праздничном настроении. Праздник приближается!