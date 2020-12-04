День Святого Николая отмечается ежегодно 19 декабря. Католики празднуют 6 декабря.

В 2021 году этот праздник приходится на выходной день — субботу. В Украине День Святого Николая не отмечается на государственном уровне, поэтому официального выходного у украинцев не будут.

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Николай Чудотворец считается покровителем всех обездоленных, детей и путешественников. Поэтому в ночь на 19 декабря взрослые приветствуют малышей и дарят им подарки под подушкой.

По легенде, в ночь накануне праздника их подкладывает детям сам Святой Николай. Но не всем, а только послушным и добрым. Дети верят в чудеса и стараются хорошо себя вести, чтобы не остаться без сюрприза.

2021 кого по восточному календарю

2021 по восточному календарю будет годом белого металлического Быка.

Бык — победный покровитель. От него следует ожидать соответствующих поступков: победных и действенных решений.

Год белого металлического Быка будет проходить с 12 февраля 2021 до 30 января следующего года.