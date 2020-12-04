Каждая девушка хочет красиво выглядеть, особенно на торжественные праздники. Макияж для встречи Нового года – это лишь малая часть образа. Для гармоничного внешнего вида нужно выбрать платье, подобрать обувь, продумать прическу, а также не забыть про маникюр.

Трендовые новогодние ногти завершат эффектный образ. Факты ICTV подготовили подборку красивого новогоднего маникюра на Новый год.

Маникюр на Новый год Быка

Популярные тренды:

черный фон с серебром;

красный фон с глиттером и фольгой;

маникюр с тематическими рисунками (снег, елка, звезды и другие);

маникюр со стразами;

фиолетовый маникюр.

Идеи маникюра на Новый год

Новогодний маникюр на короткие ногти

Лучшим вариантом маникюра на короткие ногти будет однотонное покрытие или френч. Стоит воздержаться от неаккуратной росписи, поскольку этот тренд вышел из моды. Можно также рассмотреть варианты маникюра с новогодней тематикой: снег, олени, елка, звезды, снежинки, фейерверк или елочные игрушки.

Важно не переборщить с размером рисунка: маленькое изображение украсит ногти, а большой рисунок может выглядеть аляповато и наталкивать на мысль о безвкусице обладательницы такого новогоднего маникюра.















Маникюр на Новый год 2021: актуальные идеи / 4 фотографии

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Новогодний маникюр на длинные ногти

Всегда актуальный френч считается классическим выбором. Но если вы хотите удивлять — стоит рассмотреть вариант маникюра с блестящим градиентом на все пальцы или омбре на зеркальных или хромированных ногтях.

Это сделает вас роковой женщиной-вамп в глазах остальных в новогоднюю ночь. Такой маникюр точно заметят все. Для домашнего празднования лучше рассмотреть холодные цвета и оттенки (синие, голубые, бордовые, зеленые) и подобрать наряд соответствующей гаммы для завершенного образа.































Маникюр на Новый год 2021: актуальные идеи / 8 фотографий

Нежный маникюр

Маникюр пастельных и перламутровых цветов подчеркнет женственность, аккуратность и красоту любой девушки. Тем более что классика никогда не выходит из моды.















Маникюр на Новый год 2021: актуальные идеи / 4 фотографии

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Французский маникюр

Френч напоминает натуральные ногти. Считается, что идея такого маникюра пришла из Парижа. Кончики чаще всего окрашивают в белый цвет (можно поэкспериментировать и выбрать другие), а остальной ноготь красят в нежный розовый или подходящий бежевый оттенок.















Маникюр на Новый год 2021: актуальные идеи / 4 фотографии

Нюдовый маникюр



















Маникюр на Новый год 2021: актуальные идеи / 5 фотографий

Матовый маникюр

Бирюзовый, фиолетовый, персиковый, мятный, серо-бордовый – популярные цвета новогоднего маникюра, с которыми можно экспериментировать. Декоративные элементы, различные фактуры и градиенты выделят из толпы. Самым идеальным вариантом станет перламутр с частичным фиолетовым омбре или маникюр с тематическими элементами.



















Маникюр на Новый год 2021: актуальные идеи / 5 фотографий

Различные эксперименты всегда помогают определиться, что нравится и подходит больше именно вам. Когда еще экспериментировать со своей внешностью, как не сейчас? Помните, вы неотразимы.

Фото: Dreamstime