Погода на 4 декабря 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 4 декабря будет холодной, но без осадков.

В западных областях Украины столбики термометров будут показывать +4-6° днем ​​и до -3° ночью.

В южных регионах синоптики прогнозируют от +3° до +8° днем, а ночью — до +3°.

В восточных областях столбик термометра будет показывать до +2° днем, а минимальная температура ночью опустится до -5°.

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В центральных и северных областях Украины прогнозируют +1-4° днем, а ночью температура составит до -2°. В Киеве 4 декабря днем ​​ожидается +1-3°, ночью -1-1°.

Какой будет погода в декабре в Украине

Погода в декабре в Украине будет морозная, с метелями и снегом. В Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура составит от 3° мороза до 2° тепла (в Крыму до 4° тепла).

Месячное количество осадков ожидается на уровне 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма — до 108-132 мм.