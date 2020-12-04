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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Рождество и День ВСУ: календарь праздников на декабрь 2020

В календаре на декабрь 2020 год много профессиональных праздников. Среди них самый важный – День Вооруженных сил Украины, который приходится на 6 число.

Есть в нем и государственный праздник – это Рождество (25 декабря), которое принесет украинцам дополнительный выходной.

В целом в последний месяц года будет девять выходных.

Список праздников на декабрь 2020:

  • 1 декабря – День работников прокуратуры
  • 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
  • 1 декабря – День невролога
  • 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства
  • 3 декабря – Международный день людей с инвалидностью
  • 3 декабря – Всемирный день компьютерной графики (Международный день дизайнеров и аниматоров)
  • 4 декабря – День информатики
  • 4 декабря – День объятий
  • 5 декабря – День работников статистики
  • 5 декабря – Всемирный день почв
  • 6 декабря – День Вооруженных сил Украины
  • 7 декабря – День местного самоуправления
  • 7 декабря – Международный день гражданской авиации
  • 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией
  • 10 декабря – Всемирный день футбола
  • 10 декабря – День прав человека
  • 10 декабря – День Нобеля
  • 11 декабря – Всемирный день больного бронхиальной астмой
  • 11 декабря – Международный день гор
  • 12 декабря – День Сухопутных войск Украины
  • 13 декабря – День благотворительности
  • 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
  • 15 декабря – День работников суда
  • 15 декабря – Международный день чая
  • 17 декабря – День работника государственной исполнительной службы
  • 18 декабря – День работников органов ЗАГСа
  • 18 декабря – Международный день мигранта
  • 19 декабря – День адвокатуры
  • 20 декабря – Международный день солидарности людей
  • 22 декабря – День энергетика
  • 22 декабря – День работников дипломатической службы
  • 23 декабря – Всемирный день сноуборда
  • 24 декабря – День работников архивных учреждений
  • 25 декабря – Рождество Христово
  • 26 декабря – День подарков
  • 29 декабря – День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и ВСУ.
католицьке різдво

Dreamstime

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Церковные праздники в декабре 2020

В календаре на декабрь 2020 будет немало дат, важных для православных верующих.

В частности, 4 декабря отмечают Введение в храм Пресвятой Богородицы, а 19 декабря — самый счастливый день для самых маленьких украинцев, потому что именно в ночь на него Святой Николай приносит подарки.

Но самый важный праздник — Рождество Христово (25 декабря) по григорианскому и новоюлианскому календарям. Это приятная дата для всех, поскольку принесет дополнительный выходной.

Фото: Dreamstime

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