4 декабря в Украине православные христиане отмечают Введение в храм Пресвятой Богородицы.
Согласно библейским преданиям, родители Девы Марии долго не имели детей, но пообещали Богу, если у них родится девочка, то она посвятит свою жизнь служению ему.
Когда дочери Иоакима и Анны Марии исполнилось три года, они одели ее в лучшую одежду и привели в Иерусалимский храм, выполнив свою обещание. Сегодня Введение считается одним из самых почитаемых религиозных праздников.
Читайте: Рождество и День ВСУ: календарь праздников на декабрь 2020
В мире на 4 декабря выпадает День информатики и День объятий. Именины 4 декабря празднуют Ариадна, Ада и Мария.
Народные приметы на 4 декабря:
- если на Введение снежит, то зимой не будет много снега;
- если сегодня сильный мороз, то зима будет очень холодной;
- если очень холодно 4 декабря, то лето будет жарким.
Что нельзя делать 4 декабря:
- Нельзя убирать, стирать и шить.
- Нельзя обижаться и ссориться.
- Нельзя есть блюда из молочных продуктов, мяса и яиц.
- Нельзя давать кому-то в долг и самому просить денег.
- Нельзя жениться.
Календарь церковных праздников на декабрь 2020 будет богатым на важные даты. Так, 19 декабря православные христиане будут праздновать Николая Чудотворца.
Кроме того, в течение всего месяца все еще будет продолжаться Рождественский пост.