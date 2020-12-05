День ангела Петра празднуют несколько раз в году, в том числе 5 декабря.

Имя Петр происходит от греческого слова петрос. Оно означает камень, скала, непоколебимость. Мужчины с таким именем обычно наделены жизненной мудростью с самого детства. Им присущи креатив, справедливость и искренность.

Среди возможных отрицательных черт — высокомерие, гордость и необходимость одобрения.

Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Петра в картинках и СМС, чтобы вы могли сказать несколько приятных слов своим родным и близким.

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День ангела Петра — поздравления в СМС

***

Петр, в этот праздник светлый

Пусть цветет на сердце лето!

Много счастья я желаю,

Чтобы жил, забот не зная!

***

Поздравляем мы Петра

С удовольствием!

Счастья, радости, добра

И спокойствия!

***

Имя Петр — значит камень.

С именинами поздравим

И желаем смелым быть,

Быть желанным и отважным,

Быть серьезным, мудрым быть,

Никогда не знать печалей,

Улыбаться, жизнь любить!

***

Любимому желаю Пете

На праздник именин прелестный,

Чтоб всех счастливей был на свете,

И жизнь текла бы интересно.

Мечты пусть сбудутся скорее,

И душу счастье согревает.

Полос побольше будет белых,

А черных вовсе не бывает

***

В День именин Вам, Петр, пожелаю

Найти заветную, желанную мечту!

И точно она сбудется, я знаю!

Найти ее, хотите, помогу?

Желаю Вам улыбок самых теплых,

От самых верных, преданных друзей!

Успехов Вам желаю я огромных,

И самых добрых и счастливых дней!

Поздравления в картинках с днем ангела Петра

Календарь церковных праздников на декабрь 2020

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