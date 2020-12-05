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Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

День ангела Петра: поздравления в СМС и картинках

День ангела Петра празднуют несколько раз в году, в том числе 5 декабря.

Имя Петр происходит от греческого слова петрос. Оно означает камень, скала, непоколебимость. Мужчины с таким именем обычно наделены жизненной мудростью с самого детства. Им присущи креатив, справедливость и искренность.

Среди возможных отрицательных черт — высокомерие, гордость и необходимость одобрения.

Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Петра в картинках и СМС, чтобы вы могли сказать несколько приятных слов своим родным и близким.

Читайте: Рождество и День ВСУ: календарь праздников на декабрь 2020

День ангела Петра — поздравления в СМС

***

Петр, в этот праздник светлый
Пусть цветет на сердце лето!
Много счастья я желаю,
Чтобы жил, забот не зная!

***

Поздравляем мы Петра
С удовольствием!
Счастья, радости, добра
И спокойствия!

***

Имя Петр — значит камень.
С именинами поздравим
И желаем смелым быть,
Быть желанным и отважным,
Быть серьезным, мудрым быть,
Никогда не знать печалей,
Улыбаться, жизнь любить!

***

Любимому желаю Пете
На праздник именин прелестный,
Чтоб всех счастливей был на свете,
И жизнь текла бы интересно.

Мечты пусть сбудутся скорее,
И душу счастье согревает.
Полос побольше будет белых,
А черных вовсе не бывает

***

В День именин Вам, Петр, пожелаю
Найти заветную, желанную мечту!
И точно она сбудется, я знаю!
Найти ее, хотите, помогу?

Желаю Вам улыбок самых теплых,
От самых верных, преданных друзей!
Успехов Вам желаю я огромных,
И самых добрых и счастливых дней!

Поздравления в картинках с днем ангела Петра

привітання з Днем ангела Петра

картинки з Днем ангела Петра

привітання в картинках З Днем ангела Петра

листівки з Днем ангела Петра

Календарь церковных праздников на декабрь 2020

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