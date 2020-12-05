День ангела Валерии: поздравления в СМС и открытках

Поздравления в СМС и открытках с Днем ангела Валерии смотрите в материале Фактов ICTV.

Значение имени: крепкая, сильная, здоровая. Оно имеет латинское происхождение и мужскую форму — Валерий.

Характер: у Валерии сложный характер, она часто делает непредсказуемые шаги. Она держится в стороне от незнакомых людей и точно не станет доверять сразу. Но если заслужить ее любовь, эта девушка станет невероятным другом, который всегда придет на помощь.

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Валерия умеет удачно балансировать между работой и семьей, поэтому ей не приходится выбирать. Она без проблем может быть прекрасной женой и хорошим руководителем.

Девушка является сильной и активной личностью, поэтому партнера тоже ищет себе подходящего. Лера в отношениях очень любящая, но ревнивая, поэтому ее избраннику стоит быть осторожным, ведь эта женщина измену не простит.

Другие формы: Валерочка, Валери, Лера.

СМС-поздравления с Днем ангела Валерии:

***

Будь, Валерия, счастливой,

Обаятельной, красивой,

Жизнерадостной, беспечной

И любимой бесконечно.

Мудрой, нежной будь, манящей,

Леди самой настоящей

И одним своим лишь взглядом

На пути рушь все преграды!

***

Пусть сбудутся твои мечты,

В любви и счастье ты купайся.

Будь эталоном красоты

И не грусти, лишь улыбайся.

***

Будь, Лера, доброй ты всегда,

Пусть сказка твоя былью станет.

Забудь о слёзах навсегда,

Беда пусть от тебя отстанет.

Тебя сердечно поздравляю,

Желаю множество побед.

Тепла в душе тебе желаю,

Счастливый вытянуть билет!

***

Всем сердцем, Лерочка, желаю

Тебе всех благ и ярких дней,

И счастья без конца и края,

Чтоб сердце пело веселей!

Такой красивой и шикарной,

Успешной, Лера, вечно будь!

Своей улыбкой лучезарной

Освещай всегда свой путь!

***

Лерочка, пусть каждое мгновение

Тебе приносит счастья яркий свет!

Пускай отличным будет настроение,

Желаю новых целей и побед!

***

Лерочка, Валерия,

Будь счастлива всегда!

Сияй, как лучик солнца,

Будь яркой, как весна.

Пусть голова кружится

От радости, успеха.

Желаю веселиться,

Жить с юмором и смехом!

***

Лерочка, пускай всегда

Будет жизнь твоя прекрасна!

Путеводная звезда

Для тебя пусть светит ясно!

Пусть улыбки, смех, веселье

Наполняют твои дни!

Лера, каждое мгновение

В счастье и любви тони!

***

Открытки с Днем ангела Валерии:

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