День волонтера 2020 в Украине: поздравления в открытках

Международный день волонтеров празднуют ежегодно 5 декабря. Еще в 1985 году создание такого праздника инициировала Генассамблея ООН.

Волонтеры это люди, которые вполне безвозмездно работают там, где требуется их помощь: в детских домах, приютах, школах-интернатах и домах престарелых.

Они ухаживают за больными и помогают пожилым людям справляться по хозяйству, участвуют в медицинских или образовательных проектах.

Если ваши родные или друзья постоянно или временно занимаются волонтерской деятельностью, то сегодня прекрасная возможность поздравить их с праздником.

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Календарь праздников на декабрь

В календаре на декабрь 2020 много профессиональных праздников. Среди них самый важный — День Вооруженных сил Украины, который приходится на 6 число. Есть в нем и государственный праздник — это Рождество (25 декабря), которое принесет украинцам дополнительный выходной.

Всего в последний месяц года будет девять выходных.

Кроме того, в декабре украинцы будут праздновать: Всемирный день борьбы со СПИДом, Международный день людей с инвалидностью, День объятий, Международный день борьбы с коррупцией, День благотворительности и Международный день солидарности людей.