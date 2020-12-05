Сегодня, 5 декабря, в мире отмечают Международный день добровольца, который был учрежден решением Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году.
Православный календарь на 5 декабря: попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы; благоверного князя Михаила Тверского; апостолов от 70-ти Филимона и Архипа, мученика Прокопия-чтеца.
Именины сегодня празднуют Максим, Петр, Михаил, Альберт, Архип, Валерьян, Прокофий, Филимон, Яропол, Цецилий и Александр.
Народные приметы
Теплый день свидетельствует о долгой и снежной зиме.
Скорую оттепель ожидали, если сегодня в проруби вода поднялась выше льда.
Если рядом с домами видели волков, готовились к крепким морозам всю зиму. Также это означало, что весна придет поздно.
Если вороны и галки летают над деревьями большими стаями – скоро выпадет снег, а если садятся на землю, будет оттепель.
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Что нельзя делать
Не стоит сегодня заводить новые отношения, счастья они не принесут.
Лучше не выяснять сегодня отношений, ведь даже компромисс будет невыгоден обоим сторонам.
Не рекомендуется в эту субботу сильно наедаться и злоупотреблять алкоголем.
Нельзя давать в долг 5 декабря, иначе можно лишиться благополучия и удачи.
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