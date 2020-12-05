Сегодня, 5 декабря, в мире отмечают Международный день добровольца, который был учрежден решением Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году.

Православный календарь на 5 декабря: попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы; благоверного князя Михаила Тверского; апостолов от 70-ти Филимона и Архипа, мученика Прокопия-чтеца.

Именины сегодня празднуют Максим, Петр, Михаил, Альберт, Архип, Валерьян, Прокофий, Филимон, Яропол, Цецилий и Александр.

Народные приметы

Теплый день свидетельствует о долгой и снежной зиме.

Скорую оттепель ожидали, если сегодня в проруби вода поднялась выше льда.

Если рядом с домами видели волков, готовились к крепким морозам всю зиму. Также это означало, что весна придет поздно.

Если вороны и галки летают над деревьями большими стаями – скоро выпадет снег, а если садятся на землю, будет оттепель.

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Что нельзя делать

Не стоит сегодня заводить новые отношения, счастья они не принесут.

Лучше не выяснять сегодня отношений, ведь даже компромисс будет невыгоден обоим сторонам.

Не рекомендуется в эту субботу сильно наедаться и злоупотреблять алкоголем.

Нельзя давать в долг 5 декабря, иначе можно лишиться благополучия и удачи.

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