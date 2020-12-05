Международный день волонтеров — это праздник, который в 1985 году инициировала Генассамблея ООН.

В этот день почитают людей, неравнодушных к чужим проблемам, людей, которые не ждут слов благодарности за свою помощь, а делают добро от чистого сердца.

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Это люди, которые вполне безвозмездно работают везде, где требуется их помощь: в детских домах, приютах, школах-интернатах и домах престарелых.

Они ухаживают за больными и помогают пожилым людям справляться по хозяйству.

Если ваши родные или друзья постоянно или временно занимаются волонтерской деятельностью, то сегодня прекрасная возможность поздравить их с праздником.

Поздравление с Днем волонтера

Спасибо вам за добрые дела,

Ведь вы по доброй воле их творите!

Желаю, чтоб дорога вас вела

К множеству прекраснейших открытий,

А также к новым целям и мечтам,

Которые лишь благо принесут!

Здоровья, много сил желаю вам,

Пускай вас всех всегда успехи ждут!



***

Добровольцы- люди непростые.

Бескорыстность- это их конек.

Души и сердца их золотые.

Кто еще, скажите, так бы смог?

Праздник их сегодня. Это значит,

Поздравлений будет им- не счесть.

Радости вам, счастья и удачи!

Будьте таковыми, как вы есть!

***

Они всегда спешат на помощь,

Не нужно их просить и звать.

Хоть днем придут, хоть ночью в полночь.

И долго не заставят ждать.

Вам, добровольцы, в праздник этот

Сказать спасибо мы хотим.

Ведь там, где вы- там много света.

Пусть будет свет ваш негасим.

***

По доброй воле вы всегда

На помощь день и ночь спешите.

Сквозь дни, недели и года

Дела благие вы вершите.

Сегодня праздник ваш и вы

Примите наши поздравленья.

Пусть пожеланья не новы,

Но от души все- без сомненья.



***

В день всемирный волонтеров,

Сердцем хочется сказать —

При твоей работе надо

Чаще, милый, отдыхать.

На дворе денек столь зимний

Вот возможность для тебя —

Так давай отметим вместе

Этот праздник декабря.

Пожелать хочу я чаще

С тобой время проводить.

Пыл к твоей работе надо

Может чем-то охладить?

Средство я найду столь быстро-

Не успеешь ты моргнуть.

Сможешь ты в моих объятьях

Сладким сном всегда заснуть.

***

Поздравляем волонтеров,

Вы не знаете про лень,

И желаем на пятерку

Проводить свой каждый день!

Дорогие, добровольцы,

Мы за все благодарим,

Принять почести извольте,

Труд ваш так неоценим!

Календарь праздников на декабрь

В календаре праздников на декабрь 2020 указано очень много различных праздников. Среди них самый важный — День Вооруженных сил Украины, который приходится на 6 число. А также 25 декабря католики будут праздновать Рождество Христово, которое принесет украинцам дополнительный выходной.