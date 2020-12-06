Что нельзя делать на День Святой Екатерины 2020

Святая Екатерина, погибшая ради любви к своему Небесному жениху – Иисусу Христу, помогает найти вторую половинку. В день памяти великомученицы — 7 декабря — издавна принято утром идти в церковь и ставить свечку перед иконой святой.

Незамужние девушки просят счастья в любви и браке, а беременные молятся о легких родах и здоровом потомстве. Но что нельзя делать на День Святой Екатерины? Многие запреты связаны не с праздником, а с ограничениями из-за Рождественского поста, который соблюдают в это время христиане.

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Запреты на День Святой Екатерины

В старину девушки собирались на посиделки и гадали на своего будущего супруга. Но засиживаться допоздна запрещалось: как стемнело, пора идти домой.

Нельзя танцевать и устраивать шумные вечеринки.

На праздничном столе не должно быть мясных или молочных блюд. Вся пища в День Святой Екатерины постная. Традиционные блюда – каша, ржаной хлеб, суп, тушеные овощи.

Не приветствуется распитие спиртных напитков.

Стоит отказаться от физической работы , включая стирку, уборку, ремонт, рукоделие.

Беременные женщины должны поберечься и больше отдыхать. По народным поверьям, это облегчит роды.

В День Екатерины не разжигают костры или камин. Существовало поверье: нельзя топить печь, чтобы “жизнь не задымилась”.

Церковные праздники в декабре 2020

В календаре на декабрь 2020 немало дат, важных для православных верующих.

В частности, 13 декабря — апостола Андрея Первозванного, а 19 декабря — самый счастливый день для самых маленьких украинцев, потому что именно в ночь на него Святой Николай приносит подарки.