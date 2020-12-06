День ангела Александра празднуют 6 декабря. Это красивое мужественное имя греческого происхождения переводится как защитник.

Есть еще одна символичная трактовка – оберегающий муж.

Александр – уверенный в себе, общительный и жизнерадостный мужчина. Он активен, любит путешествия и с легкостью становится душой компании. Александра также выделяет острый ум, стратегическое мышление и рассудительность.

Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с днем ангела Александра в СМС и открытках. Поздравьте в этот день ваших близких, и пусть у них все складывается в жизни хорошо!

Душевные СМС-поздравления с днем ангела Александра

Поздравляю, Сашенька, тебя!

От души желаю счастья.

Пусть исполнится мечта,

Стороною обойдут ненастья.

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От всей души и чистого сердца поздравляю тебя, дорогой Сашенька! Пускай твой путь приведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждая дорога в жизни будет усыпана удачей и везением. Искренне желаю быть счастливым человеком и крепко любимым мужчиной.

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Александр, в День ангела твой

Я желаю тебе всей душой,

Чтоб твой ангел тебе помогал,

Чтоб тебя никогда не бросал!

Чтобы все исполнялись мечты,

Чтоб хватало любви, красоты,

Чтоб в любви ты купался всегда,

И не ведал бед никогда!

***

С именинами, Александр, тебя поздравляем!

Пусть ангел-хранитель от бед защищает,

Твою душу и судьбу оберегает,

Ты с улыбкой и оптимизмом по жизни иди,

И не встречай горести и преграды на своем пути!

***

С Днем ангела, Саша! Пусть в жизни присутствуют радость, благополучие, здоровье и счастье. Чтобы близкие не разочаровывали тебя, друзья – были верными, а жизнь – в удовольствие.

***

Кто Сашу очень близко знает,

Тот непременно подтверждает:

Он от невзгоды защитит,

Обид не держит, все простит.

Нельзя того опровергать,

Что хочет всех оберегать.

Мы мужества тебе желаем,

За помощь ценим и уважаем!

***

Поздравляем с Днем ангела, Александр! Желаем жить в гармонии и быть хозяином своей судьбы. Пусть желания сбываются, а в жизни будут спутниками надежда, вера и любовь.

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Красивые открытки с днем ангела Александра

Церковные праздники в декабре 2020

В церковном календаре на декабрь 2020 будет немало дат, важных для православных верующих.

В частности, 19 декабря — самый счастливый день для маленьких украинцев, потому что именно в эту ночь Святой Николай приносит подарки послушным детям.

Но самый важный праздник — Рождество Христово (25 декабря) по григорианскому и новоюлианскому календарям.