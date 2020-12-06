PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

День Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в СМС

Ежегодно День Вооруженных Сил Украины отмечают 6 декабря.

Профессиональный праздник украинских военнослужащих был основан для того, чтобы иметь возможность поблагодарить за службу и защиту государства.

Лучшие поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины в СМС смотрите на Фактах ICTV. Поздравьте своих защитников.

Читайте: Рождество и День ВСУ: календарь праздников на декабрь 2020

***

Твое призванье защищать,
Границу Родины твоей,
Страну ты должен охранять,
С задачей справишься своей.

Так пусть же Бог тебя хранит
И в День защитника страны
Тебя хочу благодарить,
И пожелать, чтоб долго жил.

***

День Вооруженных сил
Нынче отмечаем.
Тех, кто службе отдал жизнь,
Всех мы поздравляем.

Низкий вам поклон за смелость,
Сложную работу.
Счастья вам, друзья, большого,
К жизни лишь охоту.

***

Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая,
Да верность присяге просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина пусть благодарностью греет,
Вернуться, куда б не пришлось вам пойти,
Опасность в бою легко обойти.

***

Крепки и сильны руки
И мышцы твердые — как дуб.
На белой, как день, вышиванке
Блестит украинский тризуб.

В глазах — мудрость и дальновидность,
Как солнце, блестит голова.
С Днем вооруженных сил Украины
С душой поздравляю тебя!

Церковные праздники в декабре 2020

В церковном календаре на декабрь 2020 будет немало дат, важных для православных верующих.

В частности, 19 декабря — самый счастливый день для маленьких украинцев, потому что именно в эту ночь Святой Николай приносит подарки послушным детям.

Но самый важный праздник — Рождество Христово (25 декабря) по григорианскому и новоюлианскому календарям.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка