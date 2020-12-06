День Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в СМС

Ежегодно День Вооруженных Сил Украины отмечают 6 декабря.

Профессиональный праздник украинских военнослужащих был основан для того, чтобы иметь возможность поблагодарить за службу и защиту государства.

Лучшие поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины в СМС смотрите на Фактах ICTV. Поздравьте своих защитников.

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Твое призванье защищать,

Границу Родины твоей,

Страну ты должен охранять,

С задачей справишься своей.

Так пусть же Бог тебя хранит

И в День защитника страны

Тебя хочу благодарить,

И пожелать, чтоб долго жил.

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День Вооруженных сил

Нынче отмечаем.

Тех, кто службе отдал жизнь,

Всех мы поздравляем.

Низкий вам поклон за смелость,

Сложную работу.

Счастья вам, друзья, большого,

К жизни лишь охоту.

***

Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая,

Да верность присяге просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина пусть благодарностью греет,

Вернуться, куда б не пришлось вам пойти,

Опасность в бою легко обойти.

***

Крепки и сильны руки

И мышцы твердые — как дуб.

На белой, как день, вышиванке

Блестит украинский тризуб.

В глазах — мудрость и дальновидность,

Как солнце, блестит голова.

С Днем вооруженных сил Украины

С душой поздравляю тебя!

Церковные праздники в декабре 2020

В церковном календаре на декабрь 2020 будет немало дат, важных для православных верующих.

В частности, 19 декабря — самый счастливый день для маленьких украинцев, потому что именно в эту ночь Святой Николай приносит подарки послушным детям.

Но самый важный праздник — Рождество Христово (25 декабря) по григорианскому и новоюлианскому календарям.