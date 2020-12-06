День Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в СМС

Ежегодно День Вооруженных Сил Украины отмечают 6 декабря.
Профессиональный праздник украинских военнослужащих был основан для того, чтобы иметь возможность поблагодарить за службу и защиту государства.
Лучшие поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины в СМС смотрите на Фактах ICTV. Поздравьте своих защитников.
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Твое призванье защищать,
Границу Родины твоей,
Страну ты должен охранять,
С задачей справишься своей.
Так пусть же Бог тебя хранит
И в День защитника страны
Тебя хочу благодарить,
И пожелать, чтоб долго жил.
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День Вооруженных сил
Нынче отмечаем.
Тех, кто службе отдал жизнь,
Всех мы поздравляем.
Низкий вам поклон за смелость,
Сложную работу.
Счастья вам, друзья, большого,
К жизни лишь охоту.
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Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая,
Да верность присяге просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина пусть благодарностью греет,
Вернуться, куда б не пришлось вам пойти,
Опасность в бою легко обойти.
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Крепки и сильны руки
И мышцы твердые — как дуб.
На белой, как день, вышиванке
Блестит украинский тризуб.
В глазах — мудрость и дальновидность,
Как солнце, блестит голова.
С Днем вооруженных сил Украины
С душой поздравляю тебя!
Церковные праздники в декабре 2020
В церковном календаре на декабрь 2020 будет немало дат, важных для православных верующих.
В частности, 19 декабря — самый счастливый день для маленьких украинцев, потому что именно в эту ночь Святой Николай приносит подарки послушным детям.
Но самый важный праздник — Рождество Христово (25 декабря) по григорианскому и новоюлианскому календарям.