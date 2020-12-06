6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил. Именно в этот день 1991 года был принят соответствующий закон.

А уже в 1993-м 6 декабря появилось в официальном календаре праздников. С тех пор в этот день поздравляют военных, которые служат в рядах сухопутных, воздушных, военно-морских, десантно-штурмовых войск и сил специальных операций.

По церковному календарю, 6 декабря чествуют память Митрофана. Он был епископом, занимался строительством новых храмов и пытался укрепить позиции церкви.

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Именины 6 декабря празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Макар, Николай, Анна, Татьяна.

Народные приметы на 6 декабря:

Если в этот день солнечно и тепло, то и июнь теплым будет.

Если луна на небе ясная, то будет холодно.

Облака по небу низко плывут — к похолоданию.

Если вокруг луны есть розовые или тусклые кольца, то будет сильный мороз.

Что нельзя делать 6 декабря:

Нельзя обижаться на своих родных и друзей, поскольку есть риск спровоцировать конфликт.

Нельзя отказывать в помощи.

Календарь церковных праздников на декабрь 2020 будет богатым на важные даты. Так, 19 декабря православные христиане будут праздновать День Святого Николая.

А 13 ноября чтят память апостола Андрея Первозванного и лакомятся калитой.