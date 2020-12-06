Погода на 6 декабря 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 6 декабря будет облачной, без осадков, но с морозами.

В западных областях Украины столбики термометров будут показывать +2-4° днем ​​и до +2° ночью.

В южных регионах синоптики прогнозируют от 0° до +4° днем, а ночью — до -4°.

В восточных областях столбик термометра будет показывать до -3° днем, а минимальная температура ночью опустится до -10°.

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В центральных и северных областях Украины прогнозируют до -2° днем, а ночью температура составит до -7°. В Киеве 6 января днем ожидается -2°, ночью -5-7°.

Прогноз погоды в декабре

Погода в декабре в Украине будет морозная, с метелями и снегом. В Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура составит от 3° мороза до 2° тепла (в Крыму до 4° тепла).

Месячное количество осадков ожидается на уровне 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма — до 108-132 мм.