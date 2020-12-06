Ежегодно 6 декабря отмечают День Вооруженных сил Украины. Дата для его празднования была выбрана не случайно.

Ведь именно 6 декабря 1991 года был принят закон О Вооруженных силах Украины. А уже через два года, в 1993-м, этот день появился в официальном календаре праздников.

С Днем Вооруженных сил 6 декабря поздравляют служащих сухопутных, воздушных, военно-морских, десантно-штурмовых войск и сил специальных операций.

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Факты ICTV также подготовили поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в картинках, чтобы вы могли поздравить защитников, соратников, командиров.

В целом первый месяц зимы будет богат на праздники. Так, на 12 декабря выпадает День Сухопутных войск Украины, а 19 декабря следует не забыть поздравить коллег с Днем адвокатуры.

В календаре праздников на декабрь 2020 вы найдете все праздничные дни, с которыми нужно поздравить друг друга.