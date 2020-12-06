Гадания на День святой Екатерины 2020 — как гадать

День ангела Екатерины ежегодно празднуют 7 декабря. Святая Екатерина – покровительница любви и брака. Cогласно легенде, в молодости ей приснился пророческий сон, в котором она увидела своего Небесного жениха, Иисуса Христа.

Когда девушка проснулась, на ее руке был настоящий перстень. И теперь считается, что сны, которые мы видим накануне Дня Святой Екатерины, являются пророческими.

День Екатерины — особый в жизни каждой девушки. Ведь накануне праздника можно увидеть своего будущего мужа: в ночь с 6 на 7 декабря снятся вещие сны. Как гадать на День Святой Екатерины, чтобы узнать свою судьбу, смотрите на Фактах ICTV.

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Лучшие гадания на День Екатерины

Как увидеть жениха во сне?

Приберегите с вечера корочку хлеба. Она понадобится для магического ритуала. Положите ее под подушку и скажите: Суженый, ряженый, скорее приходи. Я тебя накормлю. По древним поверьям, девушке обязательно приснится ее будущий супруг.

Как узнать о его достатке?

Положите в горшочек с крупой железные, серебряные и золотые изделия. Если девушка вытащит золото – будущий муж будет богач. Выпадет железо – судьба уготовила скромный достаток.

Когда ждать свадьбу?

Гадание на воде . Обычная вода помогала девушке понять, долго ли еще оставаться незамужней. Утром наберите чистую воду и умойтесь одной ладонью. Если рябь быстро успокоится, значит, уже скоро повстречаете любовь всей своей жизни.

Гадание на вишневых ветках . Их срезали в чужом саду и ставили в воду. Если распустится до Рождества – скоро девушке идти под венец. Набухли почки? Она встретит любовь уже в этом году, но со свадьбой придется повременить. Но если цветы не распустились до 14 января, значит, придется еще долго ждать своего суженого.

Гадание с лентой и кольцом. Соберитесь с подругами и разложите на столе разные вещи. Загадайте, какое значение они имеют. Например, кольцо – к свадьбе, а ленточка – еще год незамужней жизни. Накройте вещи посудой. Каждая девушка выбирает один из спрятанных предметов. Он и расскажет о будущем.

Как заглянуть в будущее?

Когда солнце сядет, загадайте интересующий вопрос и отправляйтесь на улицу. Прислушайтесь к разговорам прохожих. В их словах и услышите ответ.

Кстати, люди веруют, что если поставить в День Святой Екатерины свечу в церкви и помолиться святой, то вас быстро найдет любовь.

Календарь церковных праздников на декабрь 2020

Первый месяц зимы имеет немало важных праздников. 13 декабря чествуют апостола Андрея Первозванного, 19 декабря празднуют Николая Чудотворца, а 25 декабря католическое Рождество.

Смотрите календарь церковных праздников на декабрь 2020, чтобы не пропустить важную дату.