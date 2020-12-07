Google создал праздничный дудл, который посвятил 120-летию со дня рождения украинской художницы Екатерины Билокур.

Она была известной на весь мир своими детализированными и яркими рисунками цветов и природы, поэтому именно их изобразили на картинке авторы дудла. Также здесь можно увидеть самую Екатерину Билокур — художница с кисточкой и красками стоит возле мольберта.

Екатерина Билокур родилась 7 декабря 1900 года в селе Богдановка Пирятинского уезда Полтавской губернии в бедной семье. Сейчас это Яготинский район Киевской области.

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Девочка не получила начального образования, поскольку все дни работала на ферме. Но это не помешало ей создавать картины.

Известной Екатерина Билокур стала почти в 40 лет. Тогда ее поразила песня в исполнении украинской певицы Оксаны Петрусенко. Художница написала ей письмо и добавила к нему свою оригинальную картину.

Петрусенко была настолько поражена, что помогла Билокур в организации первых выставок ее работ.

Сегодня имя Екатерины Билокур знают во всем мире. Также она удостоена звания Народной художницы Украины.

Накануне Google создал дудл December global holidays — мировые праздники в декабре.

Он посвятил его Рождеству, которое отмечается 25 декабря, Хануке (10-18 декабря), Кваанзе (26 декабря-1 января), Дню подарков (26 декабря).