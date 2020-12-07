7 декабря — День ангела Екатерины. Это имя имеет древнегреческие корни и означает чистая, непорочная. Оно очень популярно в Украине.

Обладательницы имени часто спокойны и терпеливы, легко находят общий язык с окружающими. Нередко Кати рано взрослеют и начинают помогать родителям во всем.

В именины Екатерины Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.

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Поздравления с Днем ангела Екатерины в СМС

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Екатерина — имя знатное,

Не раз звучавшее в веках.

Пусть будет счастьем жизнь богатая,

Фортуна носит на руках!

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В День Святой Екатерины

Радости, любви и силы,

Я тебе желаю тихо,

Не услышало чтоб лихо.

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Будь стройной, словно балерина,

Красивой, долгожданной, как весна!

Пускай тебе везет, Екатерина!

Ведь ты для счастья рождена!

Поздравления с Днем ангела Екатерины в открытках

Календарь церковных праздников на декабрь

Помимо Екатерины, в декабре именины празднуют Андрей, Варвара, Савва и Николай.

Некоторые из этих дней считаются большими церковными праздниками.

Подробный календарь церковных праздников на декабрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.