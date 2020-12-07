7 декабря — День ангела Екатерины. Это имя имеет древнегреческие корни и означает чистая, непорочная. Оно очень популярно в Украине.
Обладательницы имени часто спокойны и терпеливы, легко находят общий язык с окружающими. Нередко Кати рано взрослеют и начинают помогать родителям во всем.
В именины Екатерины Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.
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Поздравления с Днем ангела Екатерины в СМС
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Екатерина — имя знатное,
Не раз звучавшее в веках.
Пусть будет счастьем жизнь богатая,
Фортуна носит на руках!
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В День Святой Екатерины
Радости, любви и силы,
Я тебе желаю тихо,
Не услышало чтоб лихо.
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Будь стройной, словно балерина,
Красивой, долгожданной, как весна!
Пускай тебе везет, Екатерина!
Ведь ты для счастья рождена!
Поздравления с Днем ангела Екатерины в открытках
Календарь церковных праздников на декабрь
Помимо Екатерины, в декабре именины празднуют Андрей, Варвара, Савва и Николай.
Некоторые из этих дней считаются большими церковными праздниками.
Подробный календарь церковных праздников на декабрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.