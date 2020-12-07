День местного самоуправления в Украине: поздравления в картинках

Традиционно День местного самоуправления в Украине отмечают 7 декабря.

В этот день стоит поздравить всех причастных к празднику, ведь все работники так или иначе влияют на украинскую власть на местах.

Факты ICTV публикуют для вас лучшие поздравления с Днем местного самоуправления в открытках.

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Календарь праздников на декабрь

Кроме Дня местного самоуправления, в календаре на декабрь 2020 немало других профессиональных праздников.

В первом месяце зимы украинцы будут отмечать День объятий, День благотворительности, Международный день борьбы с коррупцией и другие.

Всего в декабре 2020 будет девять выходных.