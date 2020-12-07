7 декабря отмечают Международный день гражданской авиации. Праздник учредили в 1996 году на Генеральной Ассамблее ООН.

В Украине 7 декабря отмечают День местного самоуправления. В этот день принято поздравлять представителей местной власти, которых избрали трудится на пользу народа.

Верующие 7 декабря чтят память святой мученицы Екатерины Александрийской. Она была талантливой, умной и красивой. Однако Екатерине никак не удавалось найти любимого, ведь девушка хотела, чтобы ее суженый был умнее, чем она.

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Когда в Александрию на языческое празднество прибыл император Максимиан, то он увидел Екатерину и ее красота пленила его. Он отправил 50 мудрецов к Екатерине, чтобы они рассказали ей о язычестве. Однако девушке удалось убедить мудрецов принять христианством. Впоследствии Максимиан их казнил.

Именины: Екатерина, Александр, Григорий, Евгений, Марк, Порфирий, Семен.

Народные приметы на 7 декабря:

Если в этот день будет ясная погода, то морозы продержатся в течение всей зимы.

Если на Екатерину будет туман, то ждите морозы через 10 дней.

Если выпадет снег на сухую землю, то хорошего урожая нечего и ждать.

Что нельзя делать 7 декабря:

Запрещено физически работать.

Не стоит танцевать в этот день.

Нельзя шить и заниматься ремонтом.

Календарь церковных праздников на декабрь 2020

Первый месяц зимы имеет немало важных праздников. 13 декабря чествуют апостола Андрея Первозванного, 19 декабря празднуют Николая Чудотворца, а 25 декабря католическое Рождество.

Смотрите календарь церковных праздников на декабрь 2020, чтобы не пропустить важную дату.