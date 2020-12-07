Погода на неделю в Украине с 8 декабря 2020 по 11 декабря 2020

Погода в Украине на неделю, с 8 до 11 декабря, будет преимущественно без осадков.

Во вторник, 8 декабря, почти на всей территории страны будет облачно с прояснениями. На Западе пройдут дожди с мокрым снегом, а температура воздуха днем ​​составит от 0° до +7°, ночью — от +1° до -4°.

В северных, центральных и восточных областях погода без осадков. Столбики термометров покажут от 0° до -4°.

На Юге синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом. Днем температура воздуха прогреется до +4°, а ночью — до +1°.

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В среду, 9 декабря, лишь на Юге синоптики прогнозируют осадки. Столбики термометров днем покажут от 0° до +4°, ночью — от +1° до -4°.

В восточных, северных, центральных и западных областях будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит от +8° до -4°, ночью — от +3° до -13°.

В четверг, 10 декабря, почти на всей территории Украины будет облачная погода, местами с осадками.

На Западе синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом, а температура воздуха составит от +4° до -3°. В северных и центральных областях температура воздуха поднимется днем до +3°, ночью опустит до -5°.

На Востоке будет солнечно. Столбики термометров покажут от +4° до -1°.

В пятницу, 11 декабря, на Западе и Центре синоптики прогнозируют днем от +8° до -1°, ночью — от +4° до -2°.

В северных, восточных и южных областях температура воздуха составит днем от +8° до 0°, ночью от +4° до -4°.

Погода в декабре 2020

Погода в декабре в Украине будет морозная, с метелями и снегом. В Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура составит от -3° мороза до +2° тепла (в Крыму до +4° тепла).

Это на 1-1,5° выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается на уровне 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма — до 108-132 мм.