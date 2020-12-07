Лучшие детские игрушки уходящего 2020 года

2020 изменил наше представление о большинстве вещей, игрушки для детей не стали исключением.

Если раньше родители пытались удивить детей новыми функциями изделия, то сейчас в приоритете стало то, насколько хорошо игрушка поможет ребенку развлечься в домашних условиях.

Эти четыре игрушки заслуживают вашего внимания

Современные игрушки должны развивать фантазию, вдохновлять, способствовать творчеству и обеспечить долгосрочное удовольствие. А еще, они должны быть доступными.

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Настольная игра лото «Учим профессии»

Идеальная игра для детей от трех лет, которые интересуются окружающим миром. Настольная игра с карточками поможет ребенку разобраться в различных видах деятельности, узнать их особенности и преимущества. Кроме того, играя, дети смогут потренировать свою внимательность, память, мелкую моторику и скорость реакции.

В наборе есть шесть больших карточек с изображениями различных профессий и 24 фишки с атрибутами. Задача игры состоит в том, чтобы подобрать к каждой карте фишки, которые соответствуют той или иной профессии.

Групповая игра поможет объединиться нескольким детям и играть наперегонки. Если малыш будет играть впервые, лучше это делать со взрослым, который объяснит суть и расскажет подробнее о каждом виде деятельности.

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Набор для творчества Lego Classic

О конструкторе Lego мечтает уже не одно поколение детей. Малышам нравится собирать различные детали, фигурки и транспорт. Более того, производитель привлекает и родителей своей многофункциональностью и возможностью увлечь детей на долгое время.

Набор для творчества Lego Classic — это комплект конструктора, состоящий из различных по размеру и цвету деталей. С их помощью малыш сможет сложить все, что ему заблагорассудится. Кроме того, такая активность развивает мелкую моторику, фантазию и логическое мышление. Набор подходит для детей от четырех лет.

Игрушки для купания

Давайте будем откровенны, для многих малышей гигиенические процедуры — это ад. Но если подойти к купанию с умом, ребенку может очень понравиться. Суть изделий для купания заключается в том, чтобы увлечь ребенка активностями в воде.

Это могут быть специальные наклейки, набор для «рыбалки», специальные коврики, которые дарят приятные ощущения во время пребывания в воде и другие. Они не имеют никаких возрастных ограничений, но должны нравиться ребенку.

Пазлы

Подходят не для всех и требуют выдержки, концентрации внимания и напористого характера. Но если ваш ребенок именно такой, подарите ему пазл с любимой тематикой и уровнем сложности для его возраста, и наслаждайтесь несколькими часами покоя. Если вы тоже любите складывать пазлы, а в наборе есть достаточное количество деталей, можете присоединиться и провести время вместе.

Подбирать пазлы важно по возрасту и уровню сложности. Для дошкольников выбирайте простые изображения, большие детали и их небольшое количество. Школьникам понравятся сложные комплекты с рисунками, которые насыщены деталями.