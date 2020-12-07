PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Віталій Плахта |

Вот это космическая странность! Монету в честь Дэвида Боуи отправили на орбиту

Королевский монетный двор Великобритании выставил на продажу новые монеты в честь рок-певца Дэвида Боуи в рамках своей коллекции Музыкальные легенды.

Одну из монет, посвященных автору хитов Life On Mars? (Жизнь на Марсе?) и Space Oddity (Космическая причуда (странность), запустили в космос.

  • Вот это космическая странность! Монету в честь Дэвида Боуи отправили на орбиту
  • Вот это космическая странность! Монету в честь Дэвида Боуи отправили на орбиту
  • Вот это космическая странность! Монету в честь Дэвида Боуи отправили на орбиту
  • Вот это космическая странность! Монету в честь Дэвида Боуи отправили на орбиту
  • Вот это космическая странность! Монету в честь Дэвида Боуи отправили на орбиту
  • Вот это космическая странность! Монету в честь Дэвида Боуи отправили на орбиту
Вот это космическая странность! Монету в честь Дэвида Боуи отправили на орбиту / 3 фотографии

Серебряная монета весом в одну унцию вращалась вокруг атмосферы Земли в течение 45 минут, прежде чем благополучно спуститься.

Теперь ее можно выиграть в конкурсе на странице Королевского монетного двора.

Читайте: Нацбанк приурочил первую вертикальную банкноту космонавту Каденюку

Лучшая монета Украины 2019 года

Лучшую монету нынешнего года Национальный банк Украины еще не назвал, а в прошлом году приз получили художница Наталья Фандикова и скульпторы Анатолий и Владимир Демьяненко, которые создали набор из четырех памятных монет Пектораль.

Серебряная монета номиналом 10 гривен имеет изображение старинной скифской пекторали.

Фото: Королевский монетный двор

Источник: Daily Mail

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка