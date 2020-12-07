Королевский монетный двор Великобритании выставил на продажу новые монеты в честь рок-певца Дэвида Боуи в рамках своей коллекции Музыкальные легенды.

Одну из монет, посвященных автору хитов Life On Mars? (Жизнь на Марсе?) и Space Oddity (Космическая причуда (странность), запустили в космос.











Вот это космическая странность! Монету в честь Дэвида Боуи отправили на орбиту / 3 фотографии

Серебряная монета весом в одну унцию вращалась вокруг атмосферы Земли в течение 45 минут, прежде чем благополучно спуститься.

Теперь ее можно выиграть в конкурсе на странице Королевского монетного двора.

Читайте: Нацбанк приурочил первую вертикальную банкноту космонавту Каденюку

Лучшая монета Украины 2019 года

Лучшую монету нынешнего года Национальный банк Украины еще не назвал, а в прошлом году приз получили художница Наталья Фандикова и скульпторы Анатолий и Владимир Демьяненко, которые создали набор из четырех памятных монет Пектораль.

Серебряная монета номиналом 10 гривен имеет изображение старинной скифской пекторали.

Фото: Королевский монетный двор