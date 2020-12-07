День ангела Екатерины ежегодно празднуют 7 декабря, поскольку именно в этот день чтят память святой великомученицы.

Значение имени Екатерина

Екатерина с древнегреческого означает вечно чистая, непорочная. Считается, что обладательницы этого имени трудолюбивые, способны принимать сложные решения, поэтому могут справиться с любыми трудностями самостоятельно.

Обычно они достигают больших успехов в работе, ведь готовы работать на результат, особенно если чувствуют от этого пользу.

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В то же время Екатерины хорошие подруги, которые умеют хранить чужие тайны. У них небольшой круг общения, но своих друзей они очень ценят.

Поздравления с днем ​​ангела Екатерины в стихах

На календаре сегодня

Вновь 7 декабря —

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя.

Пусть тебя Екатерина

От напастей защитит,

И в делах твоих поможет,

И врагов угомонит.

***

С днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя

И желаю много счастья

И, конечно же, добра,

И удачи, и терпенья,

И здоровья, и везенья.

Много-много апельсинов

И корзину мандаринов,

Верить в чудо и в любовь,

Быть красивой вновь и вновь!

***

Сегодня твой день ангела, Катюша,

Тебя я поздравляю всей душой!

Пусть над тобой всегда сияет солнце,

Печали пусть уходят стороной!

Великая Небесная защита тебе

Уже с рождения дана: красивой

Будь и мудрой, в дружбе — верной,

В любви — счастливой и не ведай зла!

***

С днем Святой Екатерины,

Катя, с праздником тебя!

Принимай ты в именины,

Поздравления от меня.

Пусть всегда оберегает,

От невзгод она тебя.

И от счастья пусть сияют,

Твои, Катенька, глаза.

Праздники в декабре

В календаре церковных праздников на декабрь 2020 есть много важных дат. Так, 19 числа православные христиане будут праздновать День Святого Николая, которого так любит вся детвора.

Кроме того, в течение всего месяца все еще будет продолжаться Рождественский пост.