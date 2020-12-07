День ангела Екатерины ежегодно празднуют 7 декабря, поскольку именно в этот день чтят память святой великомученицы.
Значение имени Екатерина
Екатерина с древнегреческого означает вечно чистая, непорочная. Считается, что обладательницы этого имени трудолюбивые, способны принимать сложные решения, поэтому могут справиться с любыми трудностями самостоятельно.
Обычно они достигают больших успехов в работе, ведь готовы работать на результат, особенно если чувствуют от этого пользу.
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В то же время Екатерины хорошие подруги, которые умеют хранить чужие тайны. У них небольшой круг общения, но своих друзей они очень ценят.
Поздравления с днем ангела Екатерины в стихах
На календаре сегодня
Вновь 7 декабря —
С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя.
Пусть тебя Екатерина
От напастей защитит,
И в делах твоих поможет,
И врагов угомонит.
***
С днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя
И желаю много счастья
И, конечно же, добра,
И удачи, и терпенья,
И здоровья, и везенья.
Много-много апельсинов
И корзину мандаринов,
Верить в чудо и в любовь,
Быть красивой вновь и вновь!
***
Сегодня твой день ангела, Катюша,
Тебя я поздравляю всей душой!
Пусть над тобой всегда сияет солнце,
Печали пусть уходят стороной!
Великая Небесная защита тебе
Уже с рождения дана: красивой
Будь и мудрой, в дружбе — верной,
В любви — счастливой и не ведай зла!
***
С днем Святой Екатерины,
Катя, с праздником тебя!
Принимай ты в именины,
Поздравления от меня.
Пусть всегда оберегает,
От невзгод она тебя.
И от счастья пусть сияют,
Твои, Катенька, глаза.
Праздники в декабре
В календаре церковных праздников на декабрь 2020 есть много важных дат. Так, 19 числа православные христиане будут праздновать День Святого Николая, которого так любит вся детвора.
Кроме того, в течение всего месяца все еще будет продолжаться Рождественский пост.