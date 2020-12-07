Погода на 7 декабря 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине в понедельник, 7 декабря, синоптики прогнозируют сухую, но морозную погоду.
В западных областях ожидается достаточно ясная погода. Температура днем 2…-2, ночью -1…-7. Однако в Закарпатской области днем воздух прогреется до 11.
На Севере страны также солнечно и без осадков. Столбики термометров днем покажут 1…-4, а ночью -7…-10.
Читайте: На снег не стоит рассчитывать: прогноз погоды на Новый год 2021 в Украине
В центральных регионах облачно с прояснениями. Днем морозы до -2, а ночью до -9.
На Востоке столбики термометров опустятся до -3 днем и до -11 ночью.
Жителям южных регионов стоит приготовиться к сухой и солнечной погоде, однако днем мороз будет достигать -2, а ночью -6…-8.
Прогноз погоды в декабре
Погода в декабре в Украине будет морозная, с метелями и снегом. В Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура составит от 3° мороза до 2° тепла (в Крыму до 4° тепла).
Месячное количество осадков ожидается на уровне 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма — до 108-132 мм.