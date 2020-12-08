AirPods Max от Apple — цена и характеристики

Apple представила AirPods Max — свои первые фирменные накладные наушники. Они поддерживают активное шумоподавление, оснащены адаптивным эквалайзером и пространственным аудио.

Наушники представлены в пяти цветах: голубой, зеленый, розовый, серый и серебристый. Предварительные заказы стартовали по цене $550 (около 15 500 грн).











Apple презентовала наушники AirPods Max — характеристики и цена / 3 фотографии

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У устройства телескопические дужки и широкая верхняя часть оголовья для уменьшения давления на голову. Чашки наушников сделаны из анодированного алюминия и могут поворачиваться независимо друг от друга.

Apple утверждает, что наушники могут работать до 20 часов на одном заряде. AirPods Max заряжаются через разъем Lightning, а пятиминутной зарядки хватит ещё на 1,5 часа музыки.

Презентация iPhone 12 и iPhone 12 Pro

13 октября компания Apple представила новые модели смартфонов — iPhone 12 и iPhone 12 Pro. В Украине новинки стали доступны в октябре-ноябре.

Линейка iPhone 2020 включает в себя маленький iPhone 12 mini, базовый iPhone 12, а также версии Pro и Pro Max.

Сейчас минимальная цена на iPhone 12 Pro стартует от 39 999 грн.

Фото: Apple