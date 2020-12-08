Астропрогноз для Украины на 2021 год составила астропсихолог, руководитель Международной школы развития личности ADIShakti Мария Онищенко.

В 2021 год Украина войдет в энергиях обдумывания и планирования. Сам новый год пройдет тихо и уединенно для большинства граждан в семейном кругу, хотя будет много общения, домашних выступлений и огоньков.

На политической арене ожидается подписание договоров и планирование партнерских отношений со странами дальнего и ближнего зарубежья. Ведь основные светила солнце (будет находиться в 12 доме) и луна (в седьмом доме), что может также возобновить старые конфликты с главами государств-партнеров.

Поэтому стоит провести период новогодних и рожденственских праздников достаточно уединенно и осознанно, иначе прийдется столкнуться с массой ограничений особенно в карьерном плане, деловых вопросах и вопросах государства.

Рекомендуется в материальном плане подготовиться к этому периоду конца декабря и январю 2021 года. Также этот период будет способствовать новым путешествиям.

— Украину ожидает достаточно интересный год с точки зрения программы ее развития, так как главная планета Кармы Сатурн 19 декабря 2020 года переходит в знак Водолея на три года.

А это значит, что для Украины, которая является асцендентным Козерогом с планетой управителем – Сатурн, будет открыто, создано и поддержано множество общественных организаций, впринципе темы человечности, любви, бизнеса, образования и творчества выйдут на первый план.

— Украина наконец-то занимает лидирующие позиции на мировой политической арене, благодаря своему упорному труду, присущему украинскому народу.

В первой половине 2021 года идет стремительный рост творческой среды и популяризации ее в Мире, новые технологические открытия принесут Украине призовые места на спортивных соревнованиях и музыкальных конкурсах.

Благодаря достижениям украинских ученых, спортсменов и творческой элиты у Украины есть огромный шанс укрепить свои позиции на мировой арене, что уже в 2022 году даст свои плоды. Во второй половине 2021 года начнутся главные программы развития на 2022 год. Уже со второй половины 2022 года Украина начинает свой путь к богатству и процветанию страны и населения вцелом.

Стоит делать упор на сельское хозяйство, добывание полезных ископаемых, земледелие, животноводство и расширение земель. Скорее всего с этого периода начнется путь воссоидинения земель, которые были потеряны ранее.

В 2021 году исполнится 30 лет со дня провозглашения Независимости, из-за чего Украина ощутит действие планеты Кармы (хранительница традиций, семейных ценностей и справедливости). Если будут соблюдены все эти принципы и стремление к ним, то планета Кармы воздаст свои плоды для Украины и утвердит страну номер один с мощным влиянием и сильным народом.

Украина возьмет свое лидерство и станет главным стратегическим, политическим и экономическим партнером для многих государств. Главные года развития в экономическом плане начнутся с 2022 до 2026 года.

— Пиком экономического и политического роста будут 2028-2032 года.

В 2021 году нас ожидает четыре затмения, что значительно облегчит жизнь и программы проживания по сравнению с 2020 годом, где мы пережили шесть затмений. Для Украины это новые образовательные, проэкты, программы, много коммуникаций и переговоров, новые форматы обучения и работы, переструктуризация образовательных процессов, особенно для ВУЗов.

Украина сможет укрепить свои позиции как статусного и богатого государства, лишь сосредоточившись на новых стратегиях развития и защищая свои территории.