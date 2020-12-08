День ангела Ярослава празднуют три раза в году – 5 марта, 3 июня и 8 декабря.

Это древнеславянское имя переводится как славящий Ярилу – славянского бога жизненной силы и плодородия.

Оно складывается из двух частей: яр и слава. И означает – яркий, могущественный, сильный.

Мужчины с именем Ярослав отличаются сложным характером. Они могут быть добродушными и обидчивыми, склонными к диктаторству и очень упрямыми. В тоже время легко поддаются влиянию своего окружения.

Сокращенные формы имени: Яр, Ярик, Слава, Рося.

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Поздравьте своих близких, друзей, знакомых или коллег с этим именем с Днем ангела Ярослава. Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления в СМС и открытках.

СМС-поздравления с днем ангела Ярослава

***

Ярослав, тебя сегодня

Поздравляют все друзья.

Ни одна из встреч веселых

Не проходит без тебя.

Оставайся очень сильным,

Умным, пылким, как всегда.

Пусть уныние и беды

Не тревожат никогда.

***

Ярослав, ты наш кумир,

Покорить способен мир.

Очень умный и красивый,

И ни капли не спесивый.

Ценишь жизнь и чудеса,

И тебя зовет краса.

Будь успешным, позитивным,

И немножечко наивным.

***

Ярик, милый, дорогой,

Поздравляю от души,

Ты улыбчивый такой,

Веришь свято ты в мечты.

Ярослав, тебе желаю,

В день твой светлый лишь добра,

Пусть желанья оживают,

Не грусти ты никогда.

***

Во дворе бушует ветер,

Непогода за окном.

Все отдам сейчас на свете

Чтоб попасть в твой теплый дом!

В этот праздник долгожданный,

Праздник света и добра,

Мы желаем Ярославу

В доме мира и тепла.

***

Поздравить рады Ярослава!

Спокойной трезвостью ума

Умеет он обдумать здраво

Все очень сложные дела.

Уравновешен и размерен.

Легко организует всех.

Все эти качества в работе

Пусть принесут тебе успех!

В спокойной теплой атмосфере

Хотим тебе мы пожелать,

Своею мудростью от Бога

Своей вершины достигать.

Поздравления в открытках с днем ангела Ярослава

Церковные праздники в декабре 2020

В церковном календаре на декабрь 2020 много важных дат.

В частности, 19 декабря — самый счастливый день для маленьких украинцев, потому что именно в эту ночь Святой Николай приносит подарки послушным детям.