День ангела Ярослава празднуют три раза в году – 5 марта, 3 июня и 8 декабря.
Это древнеславянское имя переводится как славящий Ярилу – славянского бога жизненной силы и плодородия.
Оно складывается из двух частей: яр и слава. И означает – яркий, могущественный, сильный.
Мужчины с именем Ярослав отличаются сложным характером. Они могут быть добродушными и обидчивыми, склонными к диктаторству и очень упрямыми. В тоже время легко поддаются влиянию своего окружения.
Сокращенные формы имени: Яр, Ярик, Слава, Рося.
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Поздравьте своих близких, друзей, знакомых или коллег с этим именем с Днем ангела Ярослава. Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления в СМС и открытках.
СМС-поздравления с днем ангела Ярослава
***
Ярослав, тебя сегодня
Поздравляют все друзья.
Ни одна из встреч веселых
Не проходит без тебя.
Оставайся очень сильным,
Умным, пылким, как всегда.
Пусть уныние и беды
Не тревожат никогда.
***
Ярослав, ты наш кумир,
Покорить способен мир.
Очень умный и красивый,
И ни капли не спесивый.
Ценишь жизнь и чудеса,
И тебя зовет краса.
Будь успешным, позитивным,
И немножечко наивным.
***
Ярик, милый, дорогой,
Поздравляю от души,
Ты улыбчивый такой,
Веришь свято ты в мечты.
Ярослав, тебе желаю,
В день твой светлый лишь добра,
Пусть желанья оживают,
Не грусти ты никогда.
***
Во дворе бушует ветер,
Непогода за окном.
Все отдам сейчас на свете
Чтоб попасть в твой теплый дом!
В этот праздник долгожданный,
Праздник света и добра,
Мы желаем Ярославу
В доме мира и тепла.
***
Поздравить рады Ярослава!
Спокойной трезвостью ума
Умеет он обдумать здраво
Все очень сложные дела.
Уравновешен и размерен.
Легко организует всех.
Все эти качества в работе
Пусть принесут тебе успех!
В спокойной теплой атмосфере
Хотим тебе мы пожелать,
Своею мудростью от Бога
Своей вершины достигать.
Поздравления в открытках с днем ангела Ярослава
Церковные праздники в декабре 2020
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