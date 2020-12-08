На Новый год 2021 в Карпатах, по предварительным прогнозам синоптиков, не будет такого ожидаемого снега, как и мороза.
Наоборот — несколько дней будет идти дождь и плюсовая температура.
В частности, 31 декабря ожидаются осадки в виде дождя и +8, а 1 января дождь усилится, а температура повысится до +9.
2 января немного похолодает — ночью около 0 градусов, днем +5 и возможен дождь.
Погода в Карпатах 3 января тоже будет примерно такой же, но дождь прекратится. Ночью температура понизится до -2, однако днем будет +7.
Читайте: От 3° мороза и метели: какой будет погода в декабре 2020
За пять дней до Нового года 2021 прогноз буде более точный, поэтому у желающих покататься на лыжах на праздники еще есть шанс, что погода порадует.
Погода на Новый год 2021 в Украине
В целом, по прогнозам синоптиков, погода на Новый год 2021 в Украине будет довольно теплой и без снега.
Зато возможные обильные дожди перед самым Новым годом. И такая погода может продержаться до Рождества.
Источник: Gismeteo