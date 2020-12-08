На Новый год 2021 в Карпатах, по предварительным прогнозам синоптиков, не будет такого ожидаемого снега, как и мороза.

Наоборот — несколько дней будет идти дождь и плюсовая температура.

В частности, 31 декабря ожидаются осадки в виде дождя и +8, а 1 января дождь усилится, а температура повысится до +9.

2 января немного похолодает — ночью около 0 градусов, днем ​​+5 и возможен дождь.

Погода в Карпатах 3 января тоже будет примерно такой же, но дождь прекратится. Ночью температура понизится до -2, однако днем ​​будет +7.

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За пять дней до Нового года 2021 прогноз буде более точный, поэтому у желающих покататься на лыжах на праздники еще есть шанс, что погода порадует.

Погода на Новый год 2021 в Украине

В целом, по прогнозам синоптиков, погода на Новый год 2021 в Украине будет довольно теплой и без снега.

Зато возможные обильные дожди перед самым Новым годом. И такая погода может продержаться до Рождества.

Источник: Gismeteo