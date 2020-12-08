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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Климентьев день: праздник сегодня, 8 декабря

8 декабря все христиане восточного обряда отмечают день святого Климента.

Климент I — римский епископ и апостол. В народном украинском календаре 8 декабря — Климентьев день или Клим Холодный.

Климентьев день 8 декабря — день ангела, приметы и запреты

Именины 8 декабря

День ангела 8 декабря в Украине празднуют Климентий, Климент, Николай, Василий, Петр, Павел, Симен, Кузьма, Григорий, Виктор, Ярослав.

Читайте: Календар церковних свят на грудень 2020

Традиции и приметы на 8 декабря

  • На Климентьев день матери традиционно начинали утро 8 декабря с молитвы за здоровье детей во время холодной зимы.
  • Если на Климента петухи поют рано — стоит ждать оттепель.
  • Если 8 грудня в Климентьев день снегопад — лето следующего года будет дождливым.
  • Если на реке вода поднялась выше льда — к дождям и потеплению.

Что нельзя делать сегодня 8 декабря

  • На Климентьев день нельзя начинать новые дела после сытного завтрака, лучше — натощак.
  • Нельзя жаловаться на холод, иначе Климент принесет болезни.

Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Каждый год, согласно календарю церковных праздников 2020, православные христиане отмечают десятки памятных дат.

Все праздники православного календаря можно разделить на два типа: подвижные и неподвижные.

Поскольку главным праздником является Пасха, именно от этого дня и зависят все остальные переходные даты.

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