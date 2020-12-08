Климентьев день 8 декабря — день ангела, приметы и запреты

8 декабря все христиане восточного обряда отмечают день святого Климента.
Климент I — римский епископ и апостол. В народном украинском календаре 8 декабря — Климентьев день или Клим Холодный.
Именины 8 декабря
День ангела 8 декабря в Украине празднуют Климентий, Климент, Николай, Василий, Петр, Павел, Симен, Кузьма, Григорий, Виктор, Ярослав.
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Традиции и приметы на 8 декабря
- На Климентьев день матери традиционно начинали утро 8 декабря с молитвы за здоровье детей во время холодной зимы.
- Если на Климента петухи поют рано — стоит ждать оттепель.
- Если 8 грудня в Климентьев день снегопад — лето следующего года будет дождливым.
- Если на реке вода поднялась выше льда — к дождям и потеплению.
Что нельзя делать сегодня 8 декабря
- На Климентьев день нельзя начинать новые дела после сытного завтрака, лучше — натощак.
- Нельзя жаловаться на холод, иначе Климент принесет болезни.
Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год
Каждый год, согласно календарю церковных праздников 2020, православные христиане отмечают десятки памятных дат.
Все праздники православного календаря можно разделить на два типа: подвижные и неподвижные.
Поскольку главным праздником является Пасха, именно от этого дня и зависят все остальные переходные даты.