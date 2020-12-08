Меню на Новый год 2021: варианты блюд к праздничному столу

Новый год 2021 пройдет под знаком Быка.

Символу этого года понравится, если на вашем столе будет много зелени, овощей и фруктов. Говядину, блюда с содержанием желатина и молочные продукты лучше приберечь для другого праздника.

Кроме того, Бык — животное неприхотливое, но любит разнообразие, поэтому на новогоднем столе должно быть много блюд, простых в приготовлении.

Что не стоит готовить на Новый год 2021

Чтобы новый год 2021 стал для вас благоприятным, не стоит готовить на новогодний стол говядину и телятину. Также нужно отказаться от желе и других блюд, содержащих желатин, поскольку его делают из костей парнокопытных животных. Этот ингредиент можно заменить агар-агаром, который изготавливают из водорослей.

Также лучше не готовить блюда из молочных продуктов или же использовать их минимальное количество.

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Новогодний стол 2021

На новогодний стол 2021 лучше для закусок приготовить овощную тарелку с большим количеством зелени: петрушки, укропа, базилика, рукколы, кинзы.

Если вы не слишком любите овощи, можно подать сырную тарелку с фруктами и медом. При выборе колбасных нарезок стоит быть осторожными, поскольку в составе мясных изделий не должно быть говядины, телятины и субпродуктов крупного рогатого скота.

Основные блюда можно приготовить из мяса птицы: курицы, утки, индейки. Их можно запечь с яблоками, которые так любит символ 2021 года Бык, или же с апельсинами, мандаринами.

Также на новогодний стол 2021 можно приготовить рыбные блюда и закуски. Они могут стать прекрасной альтернативой, если вы не любите мясо птицы.

На десерт можно приготовить фруктовые салаты, пирожные с фруктами или же подать к столу большую фруктовую тарелку, которая однозначно понравится Быку.

Обязательные продукты на столе:

зелень;

овощи;

фрукты.

Нежелательные продукты на новогоднем столе:

говядина;

телятина;

желатин;

колбасы;

молочные продукты.

Рецепты блюд

Курица с чесноком, лимоном и белым вином:

1,5-1,7 кг курицы;

1/2 лимона;

400 мл готового куриного бульона;

100 мл белого сухого вина;

30-50 г мягкого сливочного масла;

1 головка чеснока;

2 веточки розмарина;

1-2 лавровых листа;

соль, перец.

Вымытую курицу нужно смазать маслом и натереть солью и перцем. Затем выложить в форму для запекания, посыпать розмарином, а внутрь положить оставшееся масло, лавровый лист и порезанный лимон.

Также нужно в отдельной посудине соединить бульон и белое вино, очищенный чеснок, довести все до кипения и полить курицу.

Затем форму для запекания нужно накрыть фольгой и запекать курицу 1,5 часа при температуре 190°. После этого фольгу следует убрать и запекать еще 20 мин. под грилем.

Грибы в медовом соусе:

600 г шампиньонов;

5-6 ст. л. рисового (или яблочного) уксуса;

3 зубчика чеснока (+ 3 зубчика)

4-5 веточек тимьяна;

30 мл меда;

50 мл оливкового масла;

черный перец по вкусу;

1-2 ч. л. соли;

1 перец чили;

2 сушеных перца чили;

пучок петрушки.

Для приготовления маринада нужно мелко нарезать перец чили в том количестве, которое вам нравится, добавить порезанный чеснок, сушеный перец чили, веточку тимьяна, соль, перец, 5 ст. л. масла, уксус и мед.

Маринад нужно довести до кипения и сразу снять с плиты.

Очищенные грибы жарим на сильном огне в течение 10 мин. После этого сливаем грибной сок, а сами грибы добавляем в маринад. Все тщательно перемешиваем и оставляем, чтобы блюдо полностью остыло.

Фаршированный карп:

1 крупный карп;

1 кислое яблоко;

1 большая луковица;

2 моркови;

2 ломтика белого хлеба, размоченного в молоке или воде;

1 ст. л. майонеза или сметаны;

соль, черный перец по вкусу.

С очищенного карпа нужно снять кожу. Для этого нужно взять острый нож и подрезать кожу на брюхе. После каждого подрезания осторожно подтягивать кожу вверх, снимая ее с рыбы. В местах, где есть плавники, кожу нужно подрезать с мясом. Дойдя до головы, кожу нужно отрезать вместе с ней.

Теперь мясо карпа нужно очистить от костей и перемолоть. К фаршу также нужно добавить перемолотые яблоко, морковь, лук и хлеб. Соль и перец добавлять по вкусу.

После этого кожу наполняем рыбным фаршем, а шов на животе осторожно зашиваем ниткой. Затем смазываем карпа майонезом или сметаной и отправляем в духовку на 1 час при температуре 170°.

Запеченные яблоки:

яблоки;

творог;

сухофрукты;

шоколад;

мед.

Этот десерт является порционным, поэтому количество яблок вы определяете самостоятельно, в зависимости от приглашенных гостей.

С яблок нужно осторожно срезать верхушку и очистить от семян, сделав углубление для начинки. Творог смешиваем с сухофруктами и медом. Полученную смесь кладем в яблоки и накрываем срезанной верхушкой.

Ставим запекать в духовку при 180° где-то на 20 мин. За несколько минут до приготовления нужно посыпать яблоки тертым шоколадом или перед подачей украсить шариком мороженого.

Символ нового 2021 — белый металлический Бык. Поэтому новогодний стол стоит украсить в пастельных тонах. Лучше всего взять белую скатерть, белые тарелки и декорировать зелеными хвойными ветками.

Цвета Нового года 2021

Покровителем года будет белый Бык, поэтому главными цветами Нового года 2021 будут светлые тона одежды. Подойдут любые оттенки серебристого, белого, серого, бежевого, голубого.

Важно, чтобы цвета, которые вы выбрали, сочетались между собой — так вы не только создадите стильный образ, но и привлечете гармонию, радость и красоту в новом году.