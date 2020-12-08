Мисс Украина Вселенная 2020 стала Елизавета Ястремская

В конкурсе красоты Мисс Украина Вселенная 2020 победила прошлогодняя вице-мисс Елизавета Ястремская.

Из-за пандемии коронавируса в этом году организаторы конкурса не проводили масштабное событие, чтобы не подвергать опасности людей.

— Мы приняли единственно верное решение в этом году — отказаться от проведения конкурса в масштабном формате, привычном для Мисс Украина Вселенная. Титул Мисс Украина Вселенная-2020, решением главой конкурса Анны Филимоновой и оргкомитета, который поддержал ее единогласно, будет передано первой Вице-Мисс Украина Вселенная 2019, киевлянке Елизавете Ястремской, которая и представит Украину на конкурсе Мисс Вселенная 2020, — отметили организаторы.

По словам представителей конкурса, отдали победу Елизавете, потому что она активно занимается не только своим внешним видом, но и духовным развитием.

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Сама Елизавета Ястремская сообщила, что об этой награде мечтала с детства.

— Сказать, что я невероятно счастлива — ничего не сказать! Я делала несколько попыток добиться этой мечты. В 2016 году прошла в финал конкурса, но по личным причинам не смогла принять участие. В прошлом году я снова прошла в финал, заняла второе место и получила титул Первая вице-мисс Украина Вселенная 2019. А в этом году судьба распорядилась волшебным образом и я получила титул, о котором мечтала всю жизнь, — призналась победительница.

Елизавета Ястремская родилась в многодетной семье. Окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности Управление персоналом и маркетинг. Знает несколько иностранных языков и работала моделью.

Конкурсы красоты

Чемпионка зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане канадская фигуристка Габриэль Дейлман решила принять участие в конкурсе красоты Miss World Canada.

Она пошла на конкурс из-за того, что болеет синдромом дефицита внимания, депрессией и расстройством пищевого поведения, который обычно наблюдается у молодежи и является значительной проблемой.

Источник: Мис Украина Вселенная