Во многих странах празднование Нового года начинается вечером 31 декабря и продолжается до раннего утра 1 января. Есть разные традиции этого праздника.
Например, в Испании прямо перед полуночью из окна сбрасывают 12 гвоздей. Это символизирует надежды и свершения на ближайшие месяцы.
В Швеции и Норвегии на стол подают рисовый пудинг со спрятанным миндалем внутри. Говорят, что того, кто найдет орех, будет сопровождать удача весь год.
В США культовая традиция — падение гигантского шара на Таймс-сквер в Нью-Йорке в полночь. Миллионы людей во всем мире наблюдают за этим событием с 1907 года.
Различные городки по всей Америке придумали собственные версии ритуала — раздают различные предметы: от приправ для солений (Пенсильвания) до стульев (Джорджия).
В этот день также принято дарить подарочные близким людям. Факты ICTV подготовили список оригинальных подарков для детей.
Подарки на Новый год 2021 для детей от 1 до 5 лет
В этот период ребенок познает мир через предметы. Они дают малышу первые представления о физических свойствах.
- Набор инструментов
- Раскраска
- Музыкальный коврик
- Канцтовары
- Метрика или семейный постер
- Магнитная доска
- Музыкальная шкатулка
- Люминесцентные краски
- Карнавальный костюм
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Подарок на Новый год 2021 детям до 10-12 лет
- Конструктор или пазлы
- Настольная игра
- Электронная книга
- Магнитная доска
- Скретч-карта
- Елочная игрушка с ручной росписью
- Лыжи или коньки
- Велосипед
- Билет на мастер-класс по гончарному делу
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Подарки на Новый год 2021 для детей от 12 лет
- Печенье с предсказанием
- Чашка с изображением любимых актеров
- Наушники
- Игровая консоль
- Очки виртуальной реальности
- Косметический набор
- Новогодняя фотосессия
- 3D-ручка
- Смарт-часы
- Билеты на концерт любимого исполнителя
Подобрать подарки на Новый год нетрудно. Помните — главное, что нужно малышам — ваше внимание.
Фото: Dreamstime