После восьми долгих лет терпения и споров, наконец, появились обзоры Cyberpunk 2077.

Мнения об игре у экспертов игровой индустрии в подавляющем большинстве положительные.

Cody Gravelle — 4/5 — Screen Rant

— CD Projekt Red собрала коллекцию лучших механик открытого мира, которые мы уже видели, и большинство из них работают хорошо. В конечном итоге кажется, что Cyberpunk 2077 — прочная отправная точка для текущего поколения. Теперь пора снова начать вводить новшества.

James Davenport — 78/100 — PC Gamer

— Я полагаю, что это подходящая тематическая линия: Cyberpunk 2077 — это игра о V (управляемый игроком протагонист. – Ред.), который трещит по швам, в городе, который трещит по швам, в игре, которая трещит по швам. Сыграй в нее через несколько месяцев.

Sam Loveridge — 5/5 — GamesRadar+

— Cyberpunk 2077 — это вершина жанра игр с открытым миром. Игра предлагает огромную ​​свободу для исследования и определения своего персонажа. Она берет все, что мы отмечаем в играх с открытым миром — классные вариации в таком плотном и детализированном мире. Добавьте эмоциональную глубину, которая привносит свое. Немедленно отправляйтесь в Ночной город.

Andy Robinson — 5/5 — VGC

— При правильной работе Cyberpunk 2077 станет незабываемым событием для поклонников сюжетно-ориентированных игр. Однако, если вы сможете проглотить несколько сбоев в системе, Cyberpunk 2077, несомненно, станет одной из самых запоминающихся игр, в которые вы будете играть в этом году. Нам не терпится перебрать нашего персонажа и пройти через это снова.

Jeff Grubb — 3/5 — VentureBeat

— Большая часть игры предназначена только для того, чтобы хорошо выглядеть. И это нормально, но это означает, что я не хочу тратить много времени на блуждание по миру. Если среда в первую очередь существует, чтобы выглядеть круто на заднем плане, пока я выполняю квесты, то я, вероятно, в основном буду придерживаться основного сюжета, посмотрю, что произойдет, и на этом все. Наверное, это просто игра не для меня.

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Cyberpunk 2077 доступен для предзагрузки

Игра Cyberpunk 2077, о которой было объявлено еще в 2012 году — еще до начала эры консолей Xbox One и PlayStation 4 — наконец-то стала доступна для предварительной загрузки в игровых магазинах.

Это означает, что дата выхода игры, 10 декабря, стала еще ближе.