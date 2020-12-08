Самые влиятельные женщины 2020 — рейтинг Forbes

Канцлер Германии Ангела Меркель десятый год подряд возглавляет рейтинг самых влиятельных женщин года по версии издания Forbes.

Второе место, как и в прошлом году, заняла руководительница Европейского центрального банка Кристин Лагард, а третье — кандидат на пост вице-президента США при президенте Джо Байдене Камала Харрис.

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Также в рейтинг попали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (4 место), американская телеведущая Опра Уинфри (20 место), главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг (22 место).

А вот королева Великобритании Елизавета II несколько опустилась в рейтинге — с 40 на 46 место.

Рейтинг Financial Times

Британское международное издание Financial Times опубликовало список самых влиятельных женщин 2020 года.

В топ-12 попали лидер белорусского народа Светлана Тихановская, выдающаяся судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, которая недавно умерла, и певица Тейлор Свифт.