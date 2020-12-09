В Украине на среду, 9 декабря, синоптики прогнозируют сухую погоду.
В западных областях будет облачная с прояснениями погода. Температура днем 1°…-2°, ночью -1°…-5°.
На Севере страны также без осадков. Столбики термометров покажут днем 0°…-4°, ночью -6°…-9°.
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В центральных регионах достаточная ясная погода будет. Днем 1°…-2°, ночью -3°…-7°.
На Востоке столбики термометров покажут 0°…-2° днем и -7°…-9° ночью.
Жителям южных областей стоит приготовиться к осадкам в виде мокрого снега. Температура днем 0°…5°, ночью 1°…-5°.
Прогноз погоды в Украине на декабрь 2020
В этом году погода в декабре 2020 в Украине будет снежной и морозной.
По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура составит от -3° до + 2°, что несколько выше средних значений многих последних лет.
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