Прогноз погоды в Украине на декабрь 2020

В этом году погода в декабре 2020 в Украине будет снежной и морозной.

По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура составит от -3° до + 2°, что несколько выше средних значений многих последних лет.

Более подробно о погоде читайте на Фактах ICTV.