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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Без осадков, но с морозами: погода в Украине на 9 декабря (КАРТА)

В Украине на среду, 9 декабря, синоптики прогнозируют сухую погоду.

В западных областях будет облачная с прояснениями погода. Температура днем 1°…-2°, ночью -1°…-5°.

На Севере страны также без осадков. Столбики термометров покажут днем 0°…-4°, ночью -6°…-9°.

Читайте: Местами осадки и до -13: погода на неделю в Украине (КАРТА)

В центральных регионах достаточная ясная погода будет. Днем 1°…-2°, ночью -3°…-7°.

На Востоке столбики термометров покажут 0°…-2° днем и -7°…-9° ночью.

Жителям южных областей стоит приготовиться к осадкам в виде мокрого снега. Температура днем 0°…5°, ночью 1°…-5°.

Погода в Украине на 9 декабря КАРТА

Прогноз погоды в Украине на декабрь 2020

В этом году погода в декабре 2020 в Украине будет снежной и морозной.

По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура составит от -3° до + 2°, что несколько выше средних значений многих последних лет.

Более подробно о погоде читайте на Фактах ICTV.

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