День ангела Афанасия празднуют несколько раз в году. Ближайшая дата — 17 января.
Имя Афанасий означает бессмертный. Происходит от древнегреческого слова Танатос. Это имя сегодня встречается довольно редко.
Характер Афанасия
Мужчины по имени Афанасий неконфликтные и добрые. Внешне очень приятны, скромны и часто нерешительны. По служебной лестнице продвигаются медленно. Афанасий слишком мягкий, нехитрый и слишком хорошей для сегодняшней жизни человек. Однако своей добротой и мягкостью он может добиться многого, а иногда даже большего, чем другие упорством.
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Другие формы имени Афанасий
Афоня, Афанасюшка, Фаня, Фанечка, Афонечка, Афося, Афа, Афонька.
Открытки с Днем ангела Афанасия:
СМС-поздравления с днем ангела Афанасия
***
Афанасий — бессмертный,
Значит, вечно живи!
Пусть азарт безразмерный
Не угаснет в крови!
Ты отзывчивый, добрый,
Ты внимательней всех.
Пусть же будет огромный
Всюду рядом успех!
***
Дорогой наш Афанасий,
Твой характер — это клад,
Знай, с тобой дружить, общаться
Каждый будет очень рад.
Мы тебе добра желаем,
Будь всегда на высоте,
Становись ты только лучше
И стремись к своей мечте!
***
Афанасий, поздравляю,
С твоим праздником тебя,
Добрых дней тебе желаю,
И здоровым будь всегда.
Пусть мечты все оживают,
Счастья, радости, побед,
От души сейчас желаю,
Не стареть тебе вовек!
***
Афанасий, с именинами тебя!
Наш сынок любимый,
Поздравляем мы любя.
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
***
Афанасий, поздравляю,
Счастлив будь и не болей,
Будет кошелек пусть полон
Евро, долларов, рублей.
Мерно пусть урчит Феррари,
И Мальдивы в отпуск ждут,
Ждет на ложе пусть красотка
В доме пусть царит уют.
***
Календарь православных праздников 2021
Самый главный праздник для православных христиан — Светлое Христово Воскресение, его дата 2021 году припадает на 2 мая.
В церковном календаре на 2021 год верующие также найдут другую важную информацию: когда Масленица, многодневные и однодневные посты и другое.