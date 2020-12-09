День ангела Афанасия празднуют несколько раз в году. Ближайшая дата — 17 января.

Имя Афанасий означает бессмертный. Происходит от древнегреческого слова Танатос. Это имя сегодня встречается довольно редко.

Характер Афанасия

Мужчины по имени Афанасий неконфликтные и добрые. Внешне очень приятны, скромны и часто нерешительны. По служебной лестнице продвигаются медленно. Афанасий слишком мягкий, нехитрый и слишком хорошей для сегодняшней жизни человек. Однако своей добротой и мягкостью он может добиться многого, а иногда даже большего, чем другие упорством.

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Другие формы имени Афанасий

Афоня, Афанасюшка, Фаня, Фанечка, Афонечка, Афося, Афа, Афонька.

Открытки с Днем ангела Афанасия:

СМС-поздравления с днем ангела Афанасия

***

Афанасий — бессмертный,

Значит, вечно живи!

Пусть азарт безразмерный

Не угаснет в крови!

Ты отзывчивый, добрый,

Ты внимательней всех.

Пусть же будет огромный

Всюду рядом успех!

***

Дорогой наш Афанасий,

Твой характер — это клад,

Знай, с тобой дружить, общаться

Каждый будет очень рад.

Мы тебе добра желаем,

Будь всегда на высоте,

Становись ты только лучше

И стремись к своей мечте!

***

Афанасий, поздравляю,

С твоим праздником тебя,

Добрых дней тебе желаю,

И здоровым будь всегда.

Пусть мечты все оживают,

Счастья, радости, побед,

От души сейчас желаю,

Не стареть тебе вовек!

***



Афанасий, с именинами тебя!

Наш сынок любимый,

Поздравляем мы любя.

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!



***

Афанасий, поздравляю,

Счастлив будь и не болей,

Будет кошелек пусть полон

Евро, долларов, рублей.

Мерно пусть урчит Феррари,

И Мальдивы в отпуск ждут,

Ждет на ложе пусть красотка

В доме пусть царит уют.

***

Календарь православных праздников 2021

Самый главный праздник для православных христиан — Светлое Христово Воскресение, его дата 2021 году припадает на 2 мая.

В церковном календаре на 2021 год верующие также найдут другую важную информацию: когда Масленица, многодневные и однодневные посты и другое.