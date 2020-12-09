9 декабря — День ангела Юрия. Это имя — вариант греческого Георгий и означает земледелец.
Раньше оно пользовалось популярностью, однако сейчас не так распространено. Обладатели имени зачастую очень темпераментны, имеют непростой характер, среди позитивных качеств — доброта и отзывчивость.
В именины Юрия Факты ICTV подготовили лучшие поздравления.
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Поздравление с Днем ангела Юрия в СМС
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В День ангела мы хотим Юре пожелать
Творить добро и слабых защищать!
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Юра наш — надежный друг!
Он поможет в трудный час.
В День ангела прими
Теплые слова от нас!
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Пусть святой Георгий вдохновляет,
Придаст сил и в вере укрепляет!
Поздравление с Днем ангела Юрия в открытках
Календарь церковных праздников до конца года
Кроме Юрия, в декабре именины празднуют Андрей, Варвара, Савва и Николай.
Эти дни считаются большими церковными праздниками.
Более подробный календарь церковных праздников на декабрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.