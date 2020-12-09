9 декабря — День ангела Юрия. Это имя — вариант греческого Георгий и означает земледелец.

Раньше оно пользовалось популярностью, однако сейчас не так распространено. Обладатели имени зачастую очень темпераментны, имеют непростой характер, среди позитивных качеств — доброта и отзывчивость.

В именины Юрия Факты ICTV подготовили лучшие поздравления.

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Поздравление с Днем ангела Юрия в СМС

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В День ангела мы хотим Юре пожелать

Творить добро и слабых защищать!

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Юра наш — надежный друг!

Он поможет в трудный час.

В День ангела прими

Теплые слова от нас!

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Пусть святой Георгий вдохновляет,

Придаст сил и в вере укрепляет!

Поздравление с Днем ангела Юрия в открытках

Календарь церковных праздников до конца года

Кроме Юрия, в декабре именины празднуют Андрей, Варвара, Савва и Николай.

Эти дни считаются большими церковными праздниками.

Более подробный календарь церковных праздников на декабрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.