9 декабря в мире отмечают Международный день борьбы с коррупцией, который учредили в 2003 году.
ООН наводит данные, что ежегодный объем взяток оценивается в один триллион долларов. В результате чего мировая экономика теряет $2,6 триллиона, а это около 5% глобального ВВП.
Также 9 декабря отмечают Международный день памяти жертв геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Праздник учредили на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году.
По церковному календарю католики отмечают Юрьев день.
Именины: Василий, Георгий, Иван, Илья, Михаил, Назар, Петр, Яков.
Народные приметы на 9 декабря:
- Выпало много снега, то растает только до мая.
- Если заметите в этот день мороз, то вся зима будет холодной.
- Иней в этот день предвещает хороший урожай.
Что нельзя делать 9 декабря:
- В этот день не стоит беспокоить животных.
- Не ведите себя слишком громко и не мешайте окружающим.
- Также не отказывайте в помощи.
Календарь церковных праздников на декабрь 2020
Первый месяц зимы имеет немало важных праздников. 13 декабря чествуют апостола Андрея Первозванного, 19 декабря празднуют Николая Чудотворца, а 25 декабря католическое Рождество.
Смотрите календарь церковных праздников на декабрь 2020, чтобы не пропустить важную дату.