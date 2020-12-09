9 декабря в мире отмечают Международный день борьбы с коррупцией, который учредили в 2003 году.

ООН наводит данные, что ежегодный объем взяток оценивается в один триллион долларов. В результате чего мировая экономика теряет $2,6 триллиона, а это около 5% глобального ВВП.

Также 9 декабря отмечают Международный день памяти жертв геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Праздник учредили на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году.

По церковному календарю католики отмечают Юрьев день.

Именины: Василий, Георгий, Иван, Илья, Михаил, Назар, Петр, Яков.

Народные приметы на 9 декабря:

Выпало много снега, то растает только до мая.

Если заметите в этот день мороз, то вся зима будет холодной.

Иней в этот день предвещает хороший урожай.

Что нельзя делать 9 декабря:

В этот день не стоит беспокоить животных.

Не ведите себя слишком громко и не мешайте окружающим.

Также не отказывайте в помощи.

Календарь церковных праздников на декабрь 2020

Первый месяц зимы имеет немало важных праздников. 13 декабря чествуют апостола Андрея Первозванного, 19 декабря празднуют Николая Чудотворца, а 25 декабря католическое Рождество.

Смотрите календарь церковных праздников на декабрь 2020, чтобы не пропустить важную дату.