Итоги 2020 в Twitter: самый популярный твит, герои и хэштег года

Последний твит от аккаунта звезды Черной пантеры Чедвика Боузмана, умершего от рака толстой кишки в августе, стал самым пересылаемым сообщением года (до начала декабря).
С момента появления более 3 млн пользователей ретвитнулы или цитировали твит Боузмана, а 7,6 млн человек поставили лайк под ним.
— Chadwick Boseman (@chadwickboseman) August 29, 2020
Твит был сообщением от семьи Боузмана, извещающим о смерти 43-летнего актера.
— У Чадвика диагностировали рак толстой кишки III стадии в 2016 году, и он боролся с ним в течение последних четырех лет, когда болезнь перешла в IV стадию.
Настоящий боец, Чедвик выдержал все это и принес вам много фильмов, которые вы так полюбили, — говорится в твите вместе с сопроводительным фото Боузмана.
Сообщение о смерти баскетболиста Коби Брайанта, который ушел из жизни вследствие авиакатастрофы в январе, стало вторым по популярности в Twitter.
На третьей строчке сообщение Барака Обамы с соболезнованиями по поводу гибели Коби Брайанта.
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Герои Twitter
Twitter также составил рейтинг людей, которых чаще других обсуждали пользователи сети в 2020 году.
На первом месте Дональд Трамп, на втором Джо Байден, на третьем Джордж Флойд.
Хэштег года
Самым популярным хэштегом 2020 после #COVID19 стал #BlackLivesMatter в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейским в США и протестами, которые возникли после этого.
Источник: Variety