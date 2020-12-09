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Факты / Lifestyle
Віталій Плахта |

Запуск SpaceX Starship драматически сорвался за одну секунду до взлета

Компания SpaceX не смогла совершить первый тестовый запуск прототипа своего межпланетного многоразового космического корабля Starship.

Во вторник днем за 1,3 секунды до старта двигатели Raptor инициировали аварийное отключение и прототип Starship не взлетел.

— Нам придется подождать еще немного, чтобы увидеть, как прототип SpaceX Starship совершит долгожданный большой прыжок. SN8 (серийный номер прототипа Starship. – Ред.) обнаружил что-то ненормальное с одним или несколькими из трех двигателей Raptor и автоматически прервал полет, — говорится в сообщении компании Илона Маска.

Запуск SpaceX Starship драматически сорвался за одну секунду до взлета

Следующий запуск запланирован на сегодня, 9 декабря.

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Что SpaceX планирует протестировать

SpaceX планирует запустить массивную ракету на высоту 15 км над площадкой SpaceX в Бока-Чика в Техасе, прежде чем снова посадить аппарат на землю.

Испытания призваны доказать способность Starship взлетать и приземляться в вертикальном положении, что должен уметь космический корабль как на Земле, так и на других планетах.

SpaceX стремится использовать Starship для отправки грузов и людей в такие отдаленные места, как Луна и Марс.

Подобный тест поможет продемонстрировать способность Starship выполнять управляемый полет и увидеть, работает ли должным образом оборудование ракеты — особенно три основных двигателя Raptor.

Источник: SpaceX

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