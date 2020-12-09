Глава Tesla и SpaceX Илон Маск впервые занял второе место в рейтинге самых богатых миллиардеров мира Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени.

Состояние бизнесмена выросло на $1,6 млрд и теперь составляет $144,7 млрд. СМИ сообщают, что по состоянию на 9 декабря акции Tesla, примерно 21% которых принадлежат Маску, подорожали на 1,3%. Вероятно, именно поэтому ему удалось поднять в рейтинге.

На первом месте остается глава Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $185,4 млрд.

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Пятерка самых богатых миллиардеров мира по версии Forbes Real-Time выглядит следующим образом:

Джефф Безос ($185,4 млрд);

Маск ($144,7 млрд);

Бернар Арно — глава группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy ($144,6 млрд);

Билл Гейтс — один из основателей Microsoft ($118,8 млрд);

Марк Цукерберг — глава компании Facebook ($104 млрд).

Накануне журнал Forbes назвал самых влиятельных женщин 2020 года. Десятый год подряд его возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.

Второе место, как и в прошлом году, заняла руководительница Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Источник: Forbes