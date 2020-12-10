Cyberpunk 2077 устанавливает рекорды на Steam в первый день запуска

Компьютерная игра Cyberpunk 2077 от польских разработчиков устанавливает рекорды. Она вышла ночью 10 декабря и через несколько часов ее играли одновременно более 1 млн пользователей на онлайн-сервисе Steam.

Такое большое количество игроков на моменте запуска не удавалось собирать другим проектам. Но если просматривать статистику в целом, лидерами по количеству одновременных сеансов являются такие игры:

PUBG — 3,25 млн пользователей одновременно;

CS: GO — 1,3 млн пользователей одновременно;

DOTA 2 — 1,29 пользователей одновременно.

Сейчас видеоигра Cyberpunk 2077 занимает первые позиции на Steam, на втором месте Counter-Strike: Global Offensive, а на третьем Dota 2.

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Сериал по мотивам игры Cyberpunk 2077

Летом разработчики видеоигры сообщили о создании сериала по ее мотивам. Лента называется Cyberpunk Edgerunners и будет представлена в телевизионном жанре аниме.

Сериал на основе Cyberpunk 2077 выйдет в 2022 году на стриминговом сервисе Netflix.

Источник: ITC.ua