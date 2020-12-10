14 декабря солнечное затмение произойдет в знаке Стрелец. Полное затмение можно наблюдать лишь в Чили и Аргентине.

Во время затмения особенно сильно потемнеет на юге Латинской Америки.

В течение 24 минут молодой Месяц будет проходить перед солнечным диском и чуть больше, чем на две минуты полностью затмит светило.

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Луна может закрыть собой Солнце, ведь она, хоть и меньше по размеру, расположена значительно ближе к Земле.

На последнее солнечное затмение 2020 года можно посмотреть онлайн.

Хотя частичные солнечные затмения могут происходить до пяти раз в год, полное случается только раз в полтора года. Так, прошлое такое затмение было 2 июля 2019 года.

В период затмения 14 декабря астрологи рекомендуют не отправляться в дальние поездки. Лучше решить все свои важные дела до затмения, или отложить их на следующий день.

Полнолуние в декабре

Полнолуние в декабре 2020 приходится на 16-й лунный день. Оно наступит в 6:27 в понедельник, 30 декабря.

Светило будет находиться в фазе знака Рак. В этот период в приоритете должны быть материнство, семья и дом.

Что нельзя делать в полнолуние в декабре 2020, читайте на сайте Факты ICTV.