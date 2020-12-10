День ангела Ивана — поздравления в СМС и картинках

День ангела Ивана празднуют 15 декабря. В этот день поздравления принимают все Иваны, Ивановичи и Ивановны.

Какое значение имени?

Данное имя имеет древнееврейские корни и означает Бог милостив или Благодать Божия.

Иван является непоседливым, общительным, смелым, а на работе — организованным и трудолюбивым.

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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Ивана 2020 в открытках и стихах.

Поздравление с Днем ангела Ивана в картинках:

Поздравление с Днем ангела Ивана в стихах:

***

Рано утром, до восхода солнца

Ангел стукнул в окошко

И сказал мне новость,

Что у Ивана именины!

Желаю тебе звездных ночей,

Настоящей радости сияющих глаз,

И счастья безграничного, счастья человеческого,

В жизни любить кого-то, лишь одного!

***

С днем ангела, Иван, поздравляю

И от сердечка тебе я желаю:

Чтобы праздники бывали частые,

Щедрые, пышные и красивые.

Спокойствие в сердце пусть царит

Утешение и согласие дарит.

Искренне душа да поет

Каждый миг пусть вдохновляет.

***

Пусть ангел исполняет желания,

Несет лишь радость, процветание.

Украшает всю жизнь добром

Придаст тебе здоровья и силы.

***

В День ангела, Иван, желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновения, счастья светлого, здоровья,

И пусть тебя хранит Господь.

***

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

И ангел любит больше всех.

***

Принимай поздравленья, Иван!

Будь всегда на волне позитива,

Пусть развеется скуки туман,

Будь уверенным, смелым, красивым!

***

Победи сто невзгод, сто дорог,

Сто вершин покори, не робея,

Чтоб легко подытожить ты смог:

Я такой! Я смогу! Я сумею!

***

Желаю всей душой, Иван,

Чтоб яркой жизнь твоя была,

Чтоб лезли денежки в карман,

И чтоб судьба к мечтам вела!

***

Поздравления шлю Ивану,

Пожелания добра,

Чтобы радости, улыбок

Не кончалася пора.

Чтоб тебе все удавалось,

В жизни, чтоб тебе везло,

И тебя, чтоб птица счастья

Под свое взяла крыло.

***

Кладезь ты добра и силы,

Оптимизма ты вулкан,

Водопад из креатива,

В общем, классный ты, Иван.

Календарь церковных праздников на 2021

Самый главный праздник для православных христиан — Светлое Христово Воскресение, его дата 2021 приходится на 2 мая. Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.

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